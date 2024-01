LAURA TORRISI E MARTINA, EX E FIGLIA LEONARDO PIERACCIONI/ Lui “Non sono severo ma…”

Non è mai cambiata la voglia di far ridere e di divertirsi per Leonardo Pieraccioni, così come quella di fare cinema e spettacolo, malgrado sia vicino ai 60 anni. Lo conferma lo stesso attore e regista a Verissimo, in un’intervista in cui si sofferma anche sul rapporto con sua figlia Martina, nata dalla relazione con Laura Torrisi. «Mia figlia mi mantiene giovane, ora ha fatto quello stacco da bambina a ragazzina che mi guarda anche ogni tanto da boomer. Ha visto il film e si è emozionata. Ha detto che è diverso dagli altri. Mi ha fatto piacere», racconta Leonardo Pieraccioni da Silvia Toffanin.

Girando il suo ultimo film, Leonardo Pieraccioni ha ripensato anche al rapporto con sua figlia Martina: «Io sono con lei come mi vedi. Forse non sono severo, ma mi sembra che sia una ragazzina ragionevole e intelligente, che ha momenti divertenti». Pieraccioni rivela che ha il fidanzatino: «Mi sono divertito finora… Mi ha fatto piacere che si sia consultata con me, mi ha chiesto cosa ne pensassi… Questo luogo comune del babbo geloso». (agg. di Silvana Palazzo)

La storia d’amore tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi e Martina sono l’ex compagna e la figlia dell’attore Leonardo Pieraccioni, a breve ospite di Verissimo per parlare del suo nuovo film “Pare parecchio Parigi”.

Attualmente Pieraccioni è felicemente fidanzato con Teresa Magni, una donna ben lontana dai riflettori che gli ha permesso di superare le ferite della rottura con Laura Torrisi ma perché i due si erano lasciati? Che rapporto hanno oggi? I due attori per anni hanno conquistato il pubblico italiano con film come “Una moglie bellissima”, “Il ciclone” o “Il paradiso all’improvviso”, sono stati per 5 anni una coppia nella vita e nel cinema e questo li ha resi amatissimi sui social e dai fan. Si erano innamorati nel 2007 sul set di “Una moglie bellissima”, loro primo film insieme, poi nel 2010 è arrivata la loro primogenita Martina. In quegli anni la Torrisi aveva dichiarato a Vanity Fair: “Entrambi cerchiamo di condurre una vita ordinaria. Non abbiamo mai sgomitato per una copertina, non abbiamo mai fatto a gara per parlare di noi”. Quella che sembrava essere una coppia genuina e ben consolidata, si è però dissolta nel 2014, anno in cui il settimanale Chi paparazzò l’attrice al fianco di un altro uomo.

Pieraccioni e Torrisi: la rottura e l’amicizia mantenuta per la figlia Martina

Nel 2014, dopo gli scatti del settimanale Chi, arriva anche la dichiarazione ufficiale di coppia: “In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa”.

Recentemente Laura Torrisi al Corriere della Sera, in merito al loro rapporto, ha dichiarato: “Siamo rimasti amici, ma non credo alle minestre riscaldate. Guardo avanti”. I due ex sono rimasti in buoni rapporti per il bene della piccola Martina che oggi ha 12 anni, vive con la madre ma vede il padre ogni settimana dal venerdì alla domenica e ha un rapporto stupendo con entrambi. Martina appare di tanto in tanto sui social dei genitori e fa spesso divertire i fan degli attori; per il compleanno del papà Leonardo ad esempio ha scelto un regalo molto particolare che sui social l’attore ha commentato così: “Mi ha detto ‘Tieni babbo, finalmente è arrivato il tuo regalo di compleanno!’ Un paio di pantaloncini in latex neri cangianti, attillati. Dove ho sbagliato? Dove?”

