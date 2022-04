Diodato/ Da Sanremo a Ora tocca a noi Concerto per la Pace: la musica contro la guerra

Diodato è uno dei grandi protagonisti di Ora tocca a noi – Concerto per la Pace che va in onda stasera, 7 aprile 2022, su Rai 3. Il giovane cantautore originario di Taranto ha dichiarato durante una recente intervista di credere nel potere della musica come messaggio amplificatore di Pace. La sua è una delle tantissime voci nettamente contrarie alla guerra.

Voglio far rumore, sottolinea Diodato, stop a tutti i conflitti. Il cantautore sarà sul palco del concerto del 1 maggio a Taranto insieme agli altri organizzatori Roy Paci e Michele Riondino che ritorna dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia. L’occasione perfetta per esibirsi di nuovo dal vivo e affrontare tanti temi caldi quali l’ambiente e le ingiustizie sociali.

Diodato, il tema della Pace è ricorrente

La pagina Facebook del cantautore Diodato è ricca di post e pubblicazioni interessanti che riguardano il suo modo di fare e di essere, non solo musica ed eventi live, ma grande attenzione ed interesse a tutto quello che lo circonda. Il tema della Pace, è molto ricorrente nelle ultime condivisioni che lo riguardano e da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, la sua è diventata una delle voci più ricorrenti. Ha partecipato a una delle prime manifestazioni a Roma per far sentire tutto il suo dissenso ed essere in qualche modo vicino a tutte le persone vittime delle atrocità. Diodato ha anche presentato di recente un documentario su Sky Arte, a dimostrazione di quanto la sua arte è a servizio di chiunque.

Il grande successo di Diodato inizia nel 2017 pubblicando l’album E forse sono pazzo e nello stesso anno ha l’onore di aprire i concerti di Daniele Silvestri. Partecipa con successo a molte edizione del Festival di Sanremo e nel 2020 lo vince con la splendida Rumore, brano che si aggiudica una serie di premi. Ha scritto la colonna sonora del film La Dea Fortuna di Ozpetek, Che vita meravigliosa, grazie alla quale vince il David di Donatello e il Nastro d’Argento.

