Le sue canzoni raccontano spesso le sfumature dell’amore; un sentimento che potrebbe essere tornato con piacevole prepotenza nella sua quotidianità. Stiamo parlando di Diodato che, stando alle ultime notizie di cronaca rosa, potrebbe avere una nuova fidanzata. Il nome della fortunata corrisponde al nome di Lorena Dini e siamo ben oltre l’ambito delle indiscrezioni. Diversi sono infatti gli indizi che sembrano rimandare a certezze ufficiali, direttamente dai profili social dei diretti interessati.

Ma chi è Lorena Dini, nuova fidanzata di Diodato? Prima di addentrarci nelle curiosità personali, vediamo perchè sembra certo che si tratti della nuova fiamma del cantante. La conferma ufficiosa è arrivata proprio alcune ore fa; insieme hanno sfilato sul red carpet in occasione della Festa del Cinema di Roma per il film in concorso “Berlinguer. La grande ambizione”. Insomma, un gesto che sembra confermare che Lorena Dini sia effettivamente la nuova fidanzata di Diodato.

Lorena Dini, le passioni della nuova fidanzata di Diodato

Come racconta La Repubblica, è stato lo stesso Diodato ad offrire uno spunto ulteriore volto a confermare la relazione con Lorena Dini. Il cantante ha infatti condiviso sui social lo scatto che li immortala sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, con tanto di cuore rosso fiammante. Un segnale inequivocabile, ma scopriamo ora chi è Lorena Dini, nuova fidanzata di Diodato reduce – anche se lontana nel tempo – dalla rottura con Levante e dalle voci, più volte smentite, sulla liaison con Greta Zuccoli.

Lorena Dini – fidanzata di Diodato – ha 35 anni ed è nata in Brasile; laureata in Architettura e Urbanistica e specializzata in fotografia. Tra i suoi interessi – come racconta La Repubblica – anche il mondo della musica e della moda. Non è chiaramente nota al pubblico italiano come il cantante, ma sicuramente faremo meglio la sua conoscenza con il procedere della liaison con Diodato.

