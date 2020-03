Diodato ex fidanzato Levante/ Lei:”Mi rendo conto che è difficile starmi accanto”

I fan ci hanno sperato, ma la love story fra Levante e Diodato riguarda per ora solo il passato. Tutto è iniziato quando a Sanremo 2020 il futuro vincitore ha fatto un chiaro riferimento alla sua ex, rivelando tra l’altro che il brano portato nella kermesse era dedicato proprio alla cantante siciliana. Un gesto che ha fatto intuire come l’artista non abbia ancora dimenticato la collega, che sulle prime sembrava avergli risposto, in modo sibillino e sui social, con un clamoroso due di picche. Dieci giorni dopo la fine della competizione, è stata Levante a fare il punto della situazione: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri”. Del misterioso fidanzato non sappiamo nulla, se non che non gli riesce così semplice avere a che fare con l’universo di Levante. “Mi rendo conto che è difficile starmi accanto“, ha detto ancora a Deejay Chiama Italia, “perchè sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stakanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto”. Nessuna dichiarazione invece diretta a Diodato, con cui ha avuto una relazione durata due anni e finita poco tempo fa. L’ultima volta che ha deciso di parlarne apertamente, Levante aveva ammesso di aver scritto la sua canzone Antonio pensando proprio al suo ex, ma nel periodo precedente alla rottura. “Poi quando ho chiuso il disco, la nostra storia era finita“, aveva confessato a Vanity Fair, “ma ho deciso di lasciarla perchè abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta”.

Diodato ex fidanzato Levante, ritorno di fiamma?

Levante ha voluto mettere un punto sul presunto flirt, anzi ritorno di fiamma, con Diodato. Quando quest’ultimo ha vinto Sanremo, le attenzioni della stampa e delle pagine di gossip sono ritornate a concentrarsi sulla loro precedente storia d’amore e sulla possibilità che da parte di entrambi ci fosse ancora del tenero. Cancellata in un colpo solo anche quella foto che la cantante aveva pubblicato lo scorso dicembre, rivelando di trascorrere la domenica a casa, con un misterioso ragazzo con la barbetta e con cui ha condiviso qualche bicchiere di vino rosso. Clicca qui per guardare la foto di Levante. Senza parlare di quella spuntata pochi giorni prima, uno scatto da vicino che ha messo il risalto il blu scuro degli occhi dello sconosciuto. Solo mesi più tardi abbiamo scoperto che l’uomo del mistero è il nuovo compagno di Levante. Incuranti delle prove di un nuovo amore nella vita della cantante, i paparazzi si sono concentrati per lo più sull’incontro fra la siciliana e Diodato, avvenuto subito dopo Sanremo. Niente di tenero, anche se i rapporti fra loro sono sempre rimasti più che ottimi, ma forse un progetto a due a livello lavorativo. Intanto, gli ammiratori di entrambi non dovranno attendere molto per vederli di nuovo insieme, anche se in modo virtuale. Levante e Diodato infatti saranno ospiti di Musica che unisce, il programma che Rai 1 trasmetterà nel preserale di oggi, martedì 31 marzo 2020. “È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato“, aveva detto la cantante a Il Corriere della Sera, “È finita, ma senza guerra fredda. La serata di Rai 1 in cui hanno annunciato il cast è stato una spalla. Mi fa sentire un po’ più a casa“.

Foto, un bicchiere di vino





