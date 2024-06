Diodato, chi sono i genitori: il cantante ha una fidanzata?/ “Mi piacerebbe vivere emozioni forti…”

Diodato non è certo emergente nel contesto musicale e negli ultimi anni è riuscito a scandire un’ascesa che parte dalla vittoria a Sanremo nel 2020 e che si è confermata nei mesi a seguire con la pubblicazione di innumerevoli hit tra romanticismo e percorsi introspettivi. A tal proposito, cosa sappiamo sulla vita sentimentale di Diodato: ha una fidanzata?

Stando agli ultimi rumor e prendendo come spunto le ultime dichiarazioni, pare che Diodato non abbia una fidanzata in questo momento. E’ bene però sottolineare che il cantante è sempre stato molto attento nel separare la sfera privata da quella professionale. Non a caso, la sua storia più nota è quella con Levante – durata circa due anni – ma che emerse clamorosamente solo a rottura avvenuta. Ciò implica che, nonostante non siano note ipotetiche nuove liaison, non è possibile escludere a prescindere una nuova liaison, magari abilmente ‘nascosta’ alla curiosità mediatica.

E dunque, Diodato ha una fidanzata? La risposta forse si cela tra le righe di alcune dichiarazioni fatte in un’intervista per Repubblica di alcune settimane fa. “Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita” – raccontava il cantante, come riporta L’Unità – “E’ come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti”. Tali parole servirono anche per smentire la presunta relazione con Greta Zuccoli, anche lei cantante: indiscrezione alimentata da voci e rumor che però si rivelarono prive di fondamenta.

L’amore è comunque al centro della vita di Diodato, scandito da un rapporto viscerale con i suoi genitori. La sua infanzia però è stata difficile poichè, per il lavoro del padre, si è ritrovato spesso a cambiare città e amicizie. “Papà faceva il commerciante di abbigliamento e apriva temporary shop dove capiva che c’era una buona opportunità” – ha raccontato il cantante al Corriere della Sera – “Mi ha fatto soffrire, dovevo lasciare ogni volta degli amici e per provare a tutelarmi ho iniziato a mettere dei filtri che mi aiutassero a non sentire più niente…”. Parlando dei suoi genitori, Diodato ha raccontato anche del rapporto con la madre: “Sono il suo orgoglio, dice che tutti le facevano i complimenti per la mia bellezza e una volta la fermò pure un fotografo…”.











