Diodato/ La Notte della Taranta e Battiti Live, dopo una lunga pausa…

Diodato nuovamente protagonista di Battiti Live, questa sera lunedì 24 agosto su Italia1, ospite di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. E’ un periodo di rinascita per il cantautore, che aveva fatto vibrare il palco dell’Ariston con la sua ‘Fai Rumore’ per poi “scomparire” causa Covid-19. Una problematica che inevitabilmente ha limitato tutti i cantanti, che ora si riprendono finalmente la scena. Tra questi c’è appunto Diodato, il quale quest’estate avrebbe dovuto calcare il palco di Eurovision Song Contest 2020 (chiaramente rimandato al 2021). Ciononostante l’artista non ha mai fatto drammi, anche se ora si gode il metaforico abbraccio del pubblico nella kermesse pugliese. Col brano di Sanremo e la nuova canzone ‘Un’altra estate’, l’artista prova a voltare pagina e a mettere alle spalle lo stop causato dalla pandemia.

Diodato, non solo Battiti Live: è tra i protagonisti della Notte della Taranta

Per Diodato si aprono le porte della Notte della Taranta, oltre a quelle di Battiti Live. Il cantante, vincitore Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore, è stato invitato al Concertone di Melpignano, svoltosi in piena sicurezza nel borgo salentino pochi giorni fa. Si tratta di un evento registrato lo scorso 22 agosto e che sarà proposto sulla Rai il prossimo 28 agosto alle 22.50. Per Diodato l’esibizione con ‘Beddra ci dormi’, un brano attraverso il quale il cantautore ci racconta tutte le sfumature degli innamorati, sotto il bellissimo cielo salentino e in una location magica. Per stasera lo rivediamo all’opera sul palco di Battiti Live, dove insieme a tanti altri artisti e cantanti è ormai di casa. Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e i fan non vedono l’ora di accoglierlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA