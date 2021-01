Diodato/ Successi di una carriera intera in pochi mesi, e l’amore?

Possiamo dire che questo 2020 è iniziato con Diodato e la sua vittoria al Festival di Sanremo 2020 e si sta per concludere proprio con lui ancora protagonista pronto a portare a casa il Telegatto come musicista dell’anno. Il cantautore è stato un po’ lo spartiacque di questo anno complicato e doloroso perché prima del suo arrivo a Sanremo nessuno sapeva cosa sarebbe successo di lì a poco e adesso che l’anno sta per finire Diodato non può che tirare le somme voltandosi indietro e focalizzandosi con tutto quello che di bello ha vissuto. Questa sera Diodato sarà sul palco di Danza con me di Roberto Bolle e sicuramente può dirsi soddisfatto per i traguardi raggiunti visto che lui stesso ha parlato di riconoscimenti e premi “di una carriera intera in pochi mesi”. Il cantautore di Aosta ha già portato a casa la vittoria a Sanremo 2020, il Premio della critica Mia Martini e il Premio sala stampa Lucio Dalla ma anche altri riconoscimenti post kermesse ovvero il Premio Lunezia, il David di Donatello, il Nastro d’argento, il Soundrack Stars Award e l’MTV Europe Music Award.

Diodato dal Festival di Sanremo 2020 a Danza con Me passando dal Telegatto

Come sarà il suo 2021? Sicuramente come quello di tutti gli artisti pronti ad affollare piazze e teatri con i loro tour e la musica dal vivo, grande assente di questo 2020, appena la fine delle restrizioni lo permetteranno. Fino a quel momento Diodato non potrà far altro che gongolare e ringraziare proprio come ha fatto in questi ultimi giorni dopo la vittoria del Telegatto: “È un premio a cui tengo tantissimo, che mi ha riempito di gioia e che in qualche modo mi ha rimesso in contatto con il bimbo sognatore, il ragazzino che guardava in tv le cerimonie con tutti quei giganti della televisione e della musica. Chi se lo scorda Vasco che prende la chitarra e canta Sally! Grazie davvero”. Il 2021 gli regalerà anche la ciliegina sulla torta con l’amore della sua vita?



© RIPRODUZIONE RISERVATA