Diretta/ Alessandria Ascoli streaming video tv: Longo all’ultima spiaggia (Serie B)

Alessandria Ascoli, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Moreno Longo all’ultima spiaggia dopo un avvio di campionato molto sfortunato per i grigi, con l’Alessandria che non è riuscita a ottenere neanche un punto nelle prime quattro giornate del torneo cadetto, pur andando incontro ad alcune sconfitte rocambolesche e sfortunate, come l’ultima a Lecce con il gol del ko subito all’ultimo secondo, dopo aver cullato a lungo speranze di vittoria.

Anche l’Ascoli dovrà misurarsi con la voglia di riscatto dopo il pesante ko interno contro il Benevento. Sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca in casa marchigiana soprattuto perché ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive che aveva lasciato i bianconeri a punteggio pieno in questo avvio di campionato. Certo l’obiettivo della squadra allenata da Andrea Sottil non è di certo il salto diretto in Serie A, ma le prime tre giornate hanno fatto sperare a un cammino ben diverso rispetto a quello degli ultimi anni, con l’Ascoli sempre coinvolto negli affanni della lotta per non retrocedere.

DIRETTA ALESSANDRIA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Ascoli è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Ascoli, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Parodi, Prestia, Benedetti; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, Felicioli; Collocolo, Buchel, Caligara; Maistro; Iliev, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



