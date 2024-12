DIRETTA AUDACE CERIGNOLA ALTAMURA, FAVORITI I GIALLOBLU

Andiamo insieme ad analizzare quella che sarà la delicata diretta Audace Cerignola Altamura. La sfida si giocherà venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 20:30 e vedrà due squadre distanti otto punti nel giro di 17 partite. L’Audace è seconda a -4 dal Benevento capolista e sta puntando sempre più in alto nonostante qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo: il successo contro la Cavese per 3-1 è infatti l’unica vittoria nelle ultime cinque.

L’Altamura ne ha vinta tre nelle ultime quattro tra tutte le competizioni dunque contando anche la Coppa Italia Serie C dove ha battuto il Potenza ai calci di rigore. In campionato invece i tre punti sono arrivati contro il Messina e il Trapani nelle ultime settimane.

DOVE VEDERE DIRETTA TV AUDACE CERIGNOLA ALTAMURA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta tv Audace Cerignola Altamura dovrete necessariamente avere un abbonamento a Sky, pacchetto calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece bisognerà fare affidamento all’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA ALTAMURA

Adesso analizziamo insieme le probabili formazioni Audace Cerignola Altamura. I pugliesi dovrebbero optare per un 3-5-2: portiere titolare Saracco. Terzetto arretrato composto da Visentin, Ligi e Bianchini. Agiranno da esterni Coccia e Russo mentre Paolucci, Capomaggio e Tascone giocheranno a centrocampo. In attacco Salvemini e Jallow.

L’Altamura replica invece con l’assetto tattico 4-2-3-1, tra i pali Viola protetto da Mane, Silenti, De Santis e Acampa. In mediana spazio al duo Franco-Dipinto con Rolando a destra, Grande a sinistra e D’Amico trequartista centrale dietro a Simone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA ALTAMURA

Chi parte favorita per quanto riguarda questa gara? Secondo le quote per le scommesse Audace Cerignola Altamura sarà la squadra casalinga a godere di una maggiore reputazione a riguardo essendo a 1.50 entro la quota 6 del 2 fisso e i 3.75 della X.

L’Over 2.5, che significa almeno tre gol nel match, è dato a 2.10 quindi leggermente più alto dell’Under a 1.62. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.15.