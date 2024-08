DIRETTA ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO FINALE CORPO LIBERO GINNASTICA

Eccoci alla diretta Alice D’Amato Manila Esposito, finale corpo libero donne: alle Olimpiadi Parigi 2024 si sogna ancora con quella ginnastica artistica che ci ha regalato uno splendido argento nel concorso a squadre. L’Italia ha raggiunto un grande livello, e questa finale riporta alla mente gli straordinari ricordi di Tokyo: infatti la diretta finale corpo libero aveva visto Vanessa Ferrari chiudere con la medaglia d’argento, alle spalle della statunitense Jade Carey. Oggi di atleta a stelle e strisce abbiamo nientemeno che Simone Biles, oro nell’all around e chiaramente l’avversaria da battere.

Per Alice D’Amato, già quinta nella finale delle parallele, e Manila Esposito, una grande occasione: in particolare per quest’ultima, il cui bellissimo corpo libero nella prova a squadre ci ha definitivamente regalato il secondo posto. Le possibilità di medaglia ci sono, anche se chiaramente la concorrenza è folta: nella diretta Alice D’Amato Manila Esposito finale corpo libero donne andremo ora a presentarle, sperando che alle Olimpiadi Parigi 2024 si possa vivere una giornata di gloria ricordando che si partirà alle ore 14:23 di lunedì 5 agosto.

DIRETTA D’AMATO ESPOSITO: COME VEDERE LA FINALE CORPO LIBERO

Va ricordato ancora una volta che la diretta D’Amato Esposito nella finale corpo libero donne di ginnastica artistica è in linea con la programmazione delle Olimpiadi Parigi 2024, dunque i canali in chiaro sono Rai Due e Rai Sport con la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video attraverso il sito o l’applicazione di Rai Play. Come sempre poi le alternative sono rappresentate dai canali di Eurosport: quelli tradizionali – numeri 210 e 211 del decoder – e quelli per l’occasione aperti su Sky Sport, in ogni caso riservati agli abbonati. Altre opzioni per la diretta streaming video della finale corpo libero sono rappresentate da Discovery Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN, in ogni caso a pagamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO

DIRETTA D’AMATO ESPOSITO FINALE CORPO LIBERO: BILES FAVORITA

Per la diretta Alice D’Amato Manila Esposito finale corpo libero alle Olimpiadi Parigi 2024, abbiamo già indicato in Simone Biles la grande favorita; la ventisettenne punta un’altra medaglia d’oro dopo quella dell’all around e del concorso a squadre, e dovrà guardarsi da Rebeca Andrade – argento nell’all around – contro cui ha scherzosamente detto di non voler più gareggiare, essendo che ogni volta la spinge al limite. Da tenere d’occhio anche la cinese Yushan Ou e la giapponese Rina Kishi, la verità è che sarà una finale straordinaria in cui l’Italia potrebbe brillare.

Tre anni fa a Tokyo Jade Carey aveva vinto con il punteggio di 14.366 mentre Vanessa Ferrari si era presa l’argento con 14.200; quest’anno i risultati potrebbero essere anche migliori ma staremo a vedere, come già detto comunque la speranza è che nella diretta Alice D’Amato Manila Esposito finale corpo libero ci sia almeno un’italiana sul podio, per quanto visto nell’all around diremmo la partenopea ma dipenderà anche dalla stanchezza dopo la finale della trave.