DIRETTA ALICE D’AMATO FINALE PARALLELE ASIMMETRICHE OLIMPIADI PARIGI 2024: SI SOGNA ANCORA (OGGI 4 AGOSTO)

Ci siamo tutti innamorati delle Fate della ginnastica artistica in questi giorni, allora anche oggi pomeriggio domenica 4 agosto, con inizio alle ore 15.40, potremo goderci lo spettacolo della diretta Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche, perché alle Olimpiadi Parigi 2024 siamo giunti appunto al momento di assegnare i titoli di specialità e ancora una volta sarà protagonista la nostra ginnasta Alice D’Amato, già fondamentale per lo storico argento della squadra e poi anche quarta nell’individuale, dove ha sfiorato una medaglia che sarebbe stata doppiamente storica.

Insomma, la diretta Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche ci permetterà di rivedere in azione una delle ginnaste più forti del mondo in uno dei suoi attrezzi preferiti. Certo, qui bisogna fare i conti anche con coloro che si concentrano magari su un singolo attrezzo, ma intanto la classe 2003 genovese è tra le migliori otto dei Giochi Olimpici anche alle parallele asimmetriche e ha guadagnato tantissima considerazione a livello internazionale, quindi la cosa migliore da fare è godersi lo spettacolo che sarà garantito dalla diretta Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche…

ALICE D’AMATO FINALE PARALLELE ASIMMETRICHE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Lo spettacolo e le emozioni sono assicurate, la diretta tv Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche avrà certamente ampio risalto oggi pomeriggio anche in chiaro tra Rai Due o Rai Sport (canale 58), inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video che potrà essere su abbonamento tramite la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici, o su sito e app di Rai Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ALICE D’AMATO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ALICE D’AMATO FINALE PARALLELE ASIMMETRICHE: LA SITUAZIONE

Possiamo allora dire qualcosa di più circa la diretta Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche. L’azzurra nelle qualificazioni ha ottenuto il punteggio di 14.666, che le è valso il sesto posto e di conseguenza l’accesso all’odierna finale di specialità. Non ci saranno Simone Biles e Rebeca Andrade, di conseguenza tra le big dell’all-around la rivale di primo piano potrebbe essere la statunitense Sunisa Lee, che già le ha negato il podio nel concorso generale.

La principale favorita per l’oro nella diretta Alice D’Amato nella finale alle parallele asimmetriche potrebbe però essere l’algerina Kaylia Nemour, che nelle qualificazioni ha firmato uno spettacolare punteggio di 15.600, che significa oltre mezzo punto di vantaggio su chiunque altro, a partire dalla cinese Qiu Qiyuan, che è una vera e propria enormità in una finale al singolo attrezzo nella ginnastica artistica. Alice D’Amato ha poco da perdere, quanto riuscirà a farci divertire ed emozionare?