Diretta Artacho dal Soler Clancy-April Alix/ Streaming video Rai: finale beach volley

Artacho del Solar Clancy-April Alix, in diretta dalla sabbia dello Shiokaze Park di Tokyo è la partita di beach volley in programma oggi, venerdi 6 agosto 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 4.30 del mattino italiano (ma saranno le ore 11.30 in terra nipponica). Siamo giunti alla conclusione del torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con questo incontro tra Australia e Usa metteremo in palio anche la medaglia più preziosa. Al finale per l’oro di Tokyo 2020 per le donne si annuncia davvero aperta ad ogni risultato: tante big e favorite alla vigilia della rassegna a cinque cerchi hanno lasciato con anticipo il torneo, mentre Artacho del Solar-Clancy e April-Alix ci hanno fatto entusiasmare con delle vere e proprie prestazioni di potenza. Ci attediamo da loro una sfida brillante per la finale dell’oro: chissà che accadrà questa notte sulla sabbia olimpica.

Segnaliamo che la diretta tv di Artacho del Solar Clancy-APril Alix, finale per l’oro nel beach volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se magari non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

Pur impazienti di dare il via alla diretta Artacho del Solar Clancy-April Alix, finale per la medaglia d’oro nel beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pure ci pare doveroso andare a ricordare le tappe delle due coppie nel tabellone a cinque cerchi. Cominciamo dal duo australiano, quinto nel ranking FIVB per il 2020, che nella fase a gironi delle Olimpiadi aveva chiuso solo col secondo posto il gruppo E alle spalle di Makroguzova-Khlomina, con due vittorie e un solo KO. Approdate al tabellone fonale però Artacho del solar e Clancy si sono rivelate insuperabili: se ne sono accorte le cinesi Xue e Wang, ma pure le campionesse del mondo in carica Pavard e Humana Paredes che le hanno affrontate ai quarti di finale: in semifinale pure il duo Aussie non ha avuto problemi contro Kravcenoka-Graudina, superate con un netto 2-0. Percorso lineare per la coppa Americana April Ross e Alix Klineman, vice campionesse del mondo in carica: le statunitensi hanno chiuso la fase a gruppi col primo posto nel girone B a pieni punti e nel tabellone finale hanno poi avuto ragione di Lidy-Leila e Kozuch-Ludwing, ma pure in semifinale della coppa rossocrociata Heidrich-Verge Depre con un chiaro 2-0. Davvero un percorso eccezionale per le americane che ora puntano all’oro: sarà una final davvero spettacolare quella di questa mattina!

