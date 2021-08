Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: semifinali al via

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI IMPEGNI SULLA SABBIA

Spazio ai risultati del volley e del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ove pure non vi è più l’Italia protagonista: con oggi, giovedì 5 agosto 2020 ci avviciniamo inesorabilmente alle fasi conclusive delle due discipline a cinque cerchi e purtroppo dobbiamo segnalare la prematura scomparsa delle nostre formazioni, sia per il volley (con le nazionali di Mazzanti e Blengini) che per il beach volley (con Nicolai e Lupo ultimi azzurri rimasti, fino a ieri pomeriggio). Pur senza il tricolore, gli appassionati non si lasceranno sfuggire i verdetti di questa bollente giornata dedicata ai risultati del volley e del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visti i match che ci attendono. Cominciamo dunque subito per le sfide sulla sabbia, visto che alle ore 2.00 del mattino cominceranno le semifinali femminili e quindi le sfide Verge Depre-Heidrich contro Ross Klineman e pure Clancy Arthacho- contro Krvcenoka-Gaudina, con le coppie statunitensi e Aussie ben favorite per il passaggio del turno (specie dopo l’esclusione del Canada e del Brasile). Solo dalle ore 3.00 del mattino italiano cominceranno anche le semifinali maschili, con la prima sfida Mol Sorum contro Palvins-Tocs (dove sono i norvegesi i netti favoriti) e specialmente il big match tra Cherif-Ahmed e Krasilnikov Stoyanovskiy, con il duo leader iridato pronto ad affrontare i campioni del mondo in carica.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LE SEMIFINALI MASCHILI ALLA ARIAKE ARENA

Pure sarà spazio anche per il volley sul taraflex oggi alle Olimpiadi di Tokyo 2020: per la precisione in questo giovedi daremo il via alle prime semifinali per il tabellone maschile, dove pure, per l’appunto, non vi sarà l’Italia di Blengini. Calendario alla mano vediamo che solo alle ore 6.00 del mattino italiano alla Ariake Arena si accenderà l’incontro tra Brasile e Russia, sfida che pure vede i verdeoro campioni olimpici in carica, gran favoriti, almeno sulla carta. Solo alle ore 14.00 invece si accenderà l’inedita semifinale tra Francia e Argentina: i Blues sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per una medaglia, dopo aver eccezionalmente superato pochi giorni fa i campioni del mondo polacchi. Conto gli albicelesti che con merito hanno eliminato gli azzurri ai quarti di finale col risultato di 3-2. Ci attende dunque una giornata ben ricca: diamogli la parola!

