Diretta/ Ascoli Parma streaming video tv: ducali per il riscatto (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PARMA: OSPITI LEGGERMENTE FAVORITI!

Ascoli Parma, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Ducali in campo per il riscatto dopo l’inaspettata sconfitta interna contro la Ternana: il Parma con 6 punti nelle prime 5 partite ha mostrato finora le stesse difficoltà della scorsa stagione, con una squadra che fatica a trovare continuità e con i nuovi innesti che stanno altrettanto faticando a inserirsi.

DIRETTA/ Perugia Ascoli (risultato finale 1-0): la decide Strizzolo!

Resta al confine della zona play off l’Ascoli che però, dopo aver iniziato il campionato con 4 risultati utili, è stato costretto a subire la prima sconfitta nello scorso turno, subendo un ko di misura in casa del Perugia, con la formazione marchigiana rimasta a secco in attacco nelle ultime due partite. Il 5 dicembre 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo Ascoli-Parma, al 16 aprile 2018 risale l’ultima vittoria emiliana al “Del Duca” col punteggio di 0-1, l’ultima vittoria in casa dell’Ascoli contro il Parma risale invece al 3-1 del 2 ottobre 2005 in Serie A.

Diretta/ Parma Ternana (risultato finale 2-3): Corrado completa la rimonta!

ASCOLI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Genoa Parma (risultato finale 3-3) video tv: Estevez la riagguanta!

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PARMA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Parma, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baumann; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Eramo; Falzerano, Gondo, Bidaoui. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Buffon; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA