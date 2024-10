DIRETTA ASCOLI PESCARA, ATTESA AL DEL DUCA

Quasi dieci punti separato le due squadre in occasione di questa ottava giornata di campionato. La diretta Ascoli Pescara, in programma domenica 6 ottobre 2024 alle ore 19:30, metterà in palio punti importanti per gli obiettivi delle due formazioni. L’Ascoli sembrava aver iniziato per il meglio con due vittorie nelle prime quattro partite, rispettivamente contro Pianese per 1-0 e Milan U23 per 2-0. Ultimamente però c’è stata un’inversione di rotta con due ko a fine settembre contro Lucchese e Rimini.

DIRETTA/ Pescara Carpi (risultato finale 2-1) abruzzesi primi (Serie C, 30 settembre 2024)

Il Pescara invece non ha ancora perso nemmeno una partita avendo collezionato 17 partite fino a questo momento. I pareggi sono arrivati contro Torrres e Perugia mentre le vittorie con Ternana, Rimini, Pianese, Entella e Carpi.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ASCOLI PESCARA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite di Serie C, la diretta Ascoli Pescara si potrà vedere su Sky, tramite abbonamento al pacchetto calcio. La diretta Ascoli Pescara in streaming, come sempre in questi casi, è offerta dall’applicazione Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

DIRETTA/ Ascoli Rimini (risultato finale 0-1): Parigi regala i tre punti (Serie C, 29 settembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PESCARA

Analizziamo quelle che sono le probabili formazioni della diretta Ascoli Pescara. I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Livieri, qualche metro più avanti il quartetto difensivo Adjapong, Menna, Quaranta e Maurizii. In mediana la coppia Bando-Campagna con Marsura, Tremolada e D’Uffizi a supportare Corazza.

Replica del Pescara con il 4-3-3 e Plizzari in porta. La difesa è composto da Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese mentre nella zona nevralgica del campo vedremo all’opera Valzania, Squizzato e Dagasso. In attacco Bentivegna, Vergani e Cangiano. Video Entella Pescara (0-1)/ Gol e highlights: segna Valzania nella ripresa! (Serie C 26 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASCOLI PESCARA

Infine ecco per gli appassionati le quote per le scommesse Ascoli Pescara. Partiamo dai favoriti ovvero i bianconeri che sono quotati a 2.40. La vittoria del Delfino è offerto in lavagna a 2.75 mentre il segno X del pareggio a 3.15.

L’Over 2.5, che significa almeno tre gol di tutte e due le squadre nel match, è dato a 2.00 con l’Under 2.5 a 1.65. Gol a 1.85, No Gol a 1.88.