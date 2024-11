DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA, SQUADRE ALAL RICERCA DI PUNTI

Una partita tra due squadre da cui sicuramente ci si aspettava di più. La diretta Atalanta Roma Primavera, in programma domenica 10 novembre 2024 alle ore 11:00, mette in palio tre punti importantissima in questa 11esima giornata. I giovani orobici non vincono addirittura dal 23 settembre contro l’Udinese per 4-1, ma da quel giorno è stata un’ecatombe calcistica con due sconfitte con Torino e Genoa più i tre pareggi consecutivi contro Monza, Cesena e Verona.

Diretta Atalanta Udinese/ Streaming video tv: la Dea sogna il primo posto (Serie A, 10 novembre 2024)

I giallorossi invece non ottengono i tre punti dal 16 settembre nel derby vinto con la Lazio che sembrava poter aiutare a livello di fiducia. Da fine settembre ad oggi invece solamente tre pareggi e tre sconfitte tra cui il pesante 5-1 a Monza.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le gare del massimo campionato giovanile, la diretta Atalanta Roma Primavera si potrà vedere in chiaro sul digitale terrestre al canale 60 di Sportitalia. Lo stesso vale per la diretta streaming, visibile sull’app o sito web.

Diretta/ Stoccarda Atalanta (risultato finale 0-2): Zaniolo si sblocca! (6 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni Atalanta Roma Primavera. I nerazzurri si schiereranno secondo il 4-3-1-2: tra i pali Pardel, difeso da Simonetto, Comi, Tavanti e Armstrong. A centrocampo Goggi, Mencaraglia e Steffanoni con Bonanomi dietro a Baldo e Camara.

La Roma d’altro canto replica con il 3-5-2 con Marin in porta. Retroguardia composta da Reale, Seck e Mirra. Agiranno come esterni Graziani e Di Nunzio con Litti, Mannini e Levak nella zona nevralgica del campo. In avanti Misitano e Sugamele.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Infine ci resta solo che guarda le quote per le scommesse della diretta Atalanta Roma Primavera. La squadra favorita è quella ospita a 2.30 mentre il successo dei nerazzurri è fissato a 2.75. In conclusione troviamo la X del pareggio a 3.50.

DIRETTA/ Stoccarda Atalanta Primavera (risultato finale 4-1): primo ko per la Dea! (Youth League 2024)

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match viene dato a 1.58 con l’Under a 2.20. Gol e No Gol rispettivamente a 1.48 e 2.45.