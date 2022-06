Diretta ballottaggi elezioni comunali 2022/ Da Parma a Verona: le sfide Cdx-Csx

E’ tutto pronto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2022: domani, domenica 26 giugno 2022, si terrà il secondo turno delle amministrative. Si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei comuni con più di 15 mila abitanti in cui nessuno dei candidati alla poltrona di primo cittadino è riuscito a superare la soglia del 50%. Quasi ovunque è in programma un confronto tra centrodestra e centrosinistra, con la prima coalizione uscita nettamente vincitrice al primo turno di quattordici giorni fa.

Quali Comuni al ballottaggio?/ Elezioni Comunali 2022: dove si vota per secondo turno

I ballottaggi delle elezioni comunali si terrà in 13 dei 26 capoluoghi al voto in queste amministrative: Catanzaro, Verona, Lucca, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, Cuneo, Monza, Como, Gorizia, Barletta. Ma non solo. Da Nord a Sud, in programma sfide all’ultimo voto: pensiamo alla battaglia di Sesto San Giovanni, oppure ai confronti in programma a Pozzuoli, Guidonia Montecelio, Jesolo e Carrara.

Come si vota al ballottaggio?/ Elezioni Comunali 2022: info scheda e regole voto

BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI: GLI ULTIMI APPELLI

Oggi, sabato 25 giugno, è giornata di silenzio elettorale, ma ieri i leader dei principali partiti hanno lanciato gli ultimi appelli in vista dei ballottaggi delle elezioni comunali. Intervenuto a Lucca, uno dei principali comuni al voto, il segretario dem Enrico Letta ha spiegato: “Sono molto fiducioso perché dei 13 ballottaggi noi governavamo solo in due città, a Cuneo e Lucca. Domenica sera sono sicuro che sarà un bel risultato”.

Centrodestra unito anche nell’appello pre-ballottaggi delle elezioni comunali, Silvio Berlusconi ha esortato gli italiani a recarsi alle urne, l’astensionismo è uno dei principali ostacoli di questa tornata elettorale: “Domenica molti di voi saranno chiamati a votare per i ballottaggi. Purtroppo, e nonostante la nostra ferma contrarietà, si voterà in un’unica giornata, una domenica di giugno con temperature da record. Una scelta che non aiuta certamente a combattere l’elevato tasso di astensionismo, vera piaga del nostro sistema democratico. Nonostante questa difficoltà, vi voglio rivolgere un appello, dal profondo del cuore: non trascurate questa importante occasione democratica con la quale avrete la possibilità di determinare il futuro della vostra città”. Dello stesso parere il segretario federale della Lega Matteo Salvini: “Domenica prossima, può far caldo non ci interessa, ci sono ancora 40 sindaci importantissimi, da scegliere e anche dove il centrodestra, per problemi locali è andato diviso, adesso l’importante è unirsi e scegliere donne e uomini che rappresentano il centrodestra, che unito vince da Nord a Sud”.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO?/ Orari Elezioni Comunali 2022, scheda e Comuni al voto

© RIPRODUZIONE RISERVATA