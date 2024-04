DIRETTA/ Barcellona PSG video streaming Canale 5: qualche precedente illustre! (Champions, 16 aprile 2024)

DIRETTA BARCELLONA PSG: I TESTA A TESTA

Quando si parla della diretta di Barcellona Psg la memoria corre inevitabilmente alla clamorosa rimonta blaugrana del marzo 2017: all’andata c’era stato il perentorio 4-0 per il Paris Saint Germain al Parco dei Principi contro il Barcellona allenato (altro intreccio speciale) da Luis Enrique che però scrisse la storia vincendo per 6-1 al Camp Nou, un epilogo ancora più clamoroso se si considera che due gol di Neymar più la rete di Sergi Roberto arrivarono ai minuti 88, 91 e 95, cioè quando il 3-1 del Barcellona sembrava sancire una qualificazione anche piuttosto tranquilla per il Paris Saint Germain.

A dire il vero una rivincita per i francesi c’è già stata, nell’ottavo di quattro anni dopo, con tanto di clamoroso successo per 1-4 in Catalogna sigillato da una tripletta di Kylian Mbappé. Insomma, tra i catalani e i parigini succedono sempre fatti clamorosi, soprattutto a Barcellona: stavolta si arriva dal colpo blaugrana per 2-3 di settimana scorsa al Parco dei Principi e si giocherà all’Olimpico causa lavori al Camp Nou, ma considerati i precedenti nessuno si può azzardare a pensare che la pratica sia chiusa. Tornando più indietro nel tempo, ricordiamo la finale di Coppa delle Coppe 1997 risolta da un rigore di Ronaldo per il successo del Barcellona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BARCELLONA PSG STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Barcellona PSG sarà visibile sul canale Sky Sport Calcio e in streaming su NOW TV e Sky GO. La visone sarà disponibile anche su Mediaset Infinity+ e in chiaro su Canale 5. In alternativa si potrà seguire la diretta testuale insieme a noi che commenteremo la partita.

BARCELLONA PSG: BLAUGRANA PER COMPLETARE L’OPERA!

Seguiamo la diretta Barcellona PSG valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il calcio d’inizio è fissato per martedì 16 aprile 2024 alle 21.00 sul campo dello stadio Olimpico Lluís Companys. I padroni di casa si troveranno a dover gestire il vantaggio maturato nella partita di andata dove il Barcellona si è imposto in casa del PSG con un 2-3. I catalani hanno giocato e vinto la loro partita in Liga in casa del Cadice con un gol in rovesciata di Joao Felix e potranno sfruttare il fattore campo in loro favore per provare a ritornare nelle semifinali di Champions League.

Il PSG di Luis Enrique, invece, andrà a Barcellona con la volontà di ribaltare la sconfitta dell’andata e superare il turno in una Champions League che li vede come una delle squadre favorite. L’ultima sfida giocata dai francesi è stata proprio quella di andata contro il Barcellona perché la Ligue 1 ha deciso di rimandare al 24 aprile le partite che coinvolgono le squadre francesi occupate in competizioni europee.

BARCELLONA PSG: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo alle probabili formazioni della diretta Barcellona PSG con il calcio d’inizio fissato a martedì 16 aprile. I padroni di casa, forti del vantaggio dell’andata, dovrebbero confermare in blocco la formazione scesa in campo al Parco dei Principi di Parigi. Xavi dovrà però affrontare le squalifiche di Christensen e Sergi Roberto che salteranno questa sfida. Pedri sembra essere il principale candidato per il posto a centrocampo di fianco a De Jong e Gundogan.

Deve rincorrere, invece, il Paris Saint-Germain che giocherà per recuperare il gol di svantaggio maturato nella gara di andata. Dopo la squalifica dell’andata, dovrebbe riprendersi la corsia di destra Hakimi che andrebbe a completare una fascia ad alta velocità con l’ex blaugrana Dembélé. Barcola, Ramos e Kolo Muani sono le frecce offensive in possesso di Luis Enrique che potrebbe addirittura decidere di sacrificare un centrocampista per rendere molto più pericolosa la sua squadra.

BARCELLONA PSG, LE QUOTE

Per le scommesse di questo turno di Champions League vediamo in particolare le quote della diretta Barcellona PSG che fornisce la Snai: la vittoria degli spagnoli paga 2,20 contro il 2,95 del 2 dei francesi. Il segno X del pareggio è quotato a 3,80.

