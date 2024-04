DIRETTA/ PSG Barcellona video streaming tv: una rimonta storica sette anni fa (Champions, 10 aprile 2024)

DIRETTA PSG BARCELLONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Psg Barcellona riporta alla memoria quella clamorosa rimonta blaugrana del marzo 2017: 4-0 per il Paris Saint Germain al Parco dei Principi, 6-1 del Barcellona di Luis Enrique (contro Unai Emery) al Camp Nou, con i gol di Neymar (punizione e rigore) e Sergi Roberto arrivati ai minuti 88, 91 e 95 dopo che Edinson Cavani sembrava aver chiuso i giochi rispondendo a Luis Suarez, l’autorete di Layvin Kurzawa e il tris di Leo Messi, sempre dal dischetto. Una remuntada epocale; poi Psg Barcellona è stata ancora un ottavo quattro anni dopo e stavolta i francesi si sono presi la loro vendetta, vincendo 4-1 in catalogna (tripletta di Kylian Mbappé) e pareggiando 1-1 in Francia.

FORMAZIONI PSG BARCELLONA/ Quote: per Mbappé è un anticipo del Clasico (Champions League, 10 aprile 2024)

Nel complesso abbiamo comunque un totale di 13 partite, tra cui la finale di Coppa delle Coppe 1997 risolta da un rigore di Ronaldo; il Barcellona ne ha vinte cinque contro le quattro del Psg, dunque anche quattro pareggi per un bilancio che possiamo considerare in equilibrio, i blaugrana però al Parco dei Principi hanno vinto solo una volta ed è successo nell’andata dei quarti 2014-2015, quella squadra avrebbe poi fatto il Triplete e sotto la Torre Eiffel aveva sfruttato il gol di Neymar e la doppietta di Luis Suarez, autore quella sera di una rete splendida con tunnel a David Luiz e destro all’incrocio dei pali, in porta c’era il nostro Salvatore Sirigu. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-3) gol e highlights: show di Lewandowski! (Liga, 17 marzo 2024)

PSG BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv di Psg Barcellona viene trasmessa dalla televisione satellitare, di conseguenza sarà riservata agli abbonati: i canali di riferimento sono quelli del pacchetto Sport (quello base) ricordando la possibilità del programma Diretta Gol Champions League per seguire anche l’altra partita con highlights e gol in tempo reale. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, i clienti del satellite come sempre si potranno avvalere dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Atletico Madrid Barcellona (risultato finale 0-3): tris con Ferran Torres! (17 marzo 2024)

PSG BARCELLONA: ALL-IN CHAMPIONS PER I BLAUGRANA

Psg Barcellona sarà in diretta dal Parco dei Principi, alle ore 21:00 di mercoledì 10 aprile: l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 promette scintille e spettacolo, non è la prima volta che le due squadre si incrociano e nell’ultima occasione il Paris Saint Germain aveva dominato. Questa doppia sfida vale per un posto in semifinale; il Psg ci crede, nel girone ha convinto poco e si è letteralmente salvato ma agli ottavi non ha avuto troppi problemi nell’eliminare la Real Sociedad, favorito anche dal sorteggio.

Il Barcellona da alcuni anni mancava dalle prime otto di Champions League, è tornato a questo livello grazie al successo contro il Napoli negli ottavi e sicuramente si gioca molto in questa doppia sfida, anche perché in campionato il Real Madrid sembra involarsi verso il titolo; il Psg invece sembra destinato a trionfare nella Ligue 1, che però sappiamo bene non essere obiettivo sufficiente per i parigini. Vedremo cosa succederà nella diretta di Psg Barcellona, intanto diamo uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

PSG BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta PSG Barcellona non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi. Ecco allora che gli undici potrebbero già essere definiti, secondo il modulo 4-3-3: in porta Donnarumma; molti volti noti anche tra i quattro difensori del Paris Saint Germain, sebbene Hakimi sia squalificato, motivo per cui Zaire-Emery potrebbe scalare con Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez; a centrocampo spazio a Fabian Ruiz con Ugarte e Vitinha; in attacco tridente con Dembelé, Kolo Muani e Mbappé. Passiamo poi a Xavi che dovrà tenere conto di alcune defezioni, in particolare Pedri pur sulla via del recupero. Dal punto di vista tattico sarà un duello speculare, modulo 4-3-3 anche per gli ospiti catalani e Ter Stegen dovrebbe essere protetto dal quartetto della retroguardia catalana con Koundé, Araujo, Cubarsì e Joao Cancelo; nel cuore della mediana ecco Fermin Lopez, Sergi Roberto e Gundogan; nel tridente blaugrana non dovrebbero esserci dubbi con Yamal, Lewandowski e Raphinha.

PSG BARCELLONA: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta PSG Barcellona? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il Psg: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,95 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 3,80 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno del Barcellona, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 3,60 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA