Diretta/ Bari Spal streaming video tv: ecco i numeri dell’arbitro Antonio Rapuano

DIRETTA BARI SPAL: ECCO L’ARBITRO

Antonio Rapuano sarà alla guida di Bari Spal, con ai suoi lati Gianpiero Miele e Cesare Trinchieri. Il quarto uomo sarà Francesco Arena con Var Daniele Minelli e Avar Pietro Dei Giudici. Rapuano è nato a Rimini il 10 aprile del 1985 ed è un fischietto di grande personalità. Della sezione di Rimini appunto di professione lavora nella polizia locale. A quindici anni inizia la sua carriera, arrivando però dodici anni dopo in Lega Pro tra i professionisti.

Viene promosso in Serie B nel 2015 debuttando il 6 settembre nella gara del Silvio Piola Pro Vercelli Virtus Lanciano terminata col risultato di 2-1. In Serie A ci arriva invece il 28 maggio del 2017 quando guida la sfida Torino Sassuolo terminata 5-3 all’ultima giornata. Questo gli permette di essere il primo arbitro riminese della storia a fischiare nella massima categoria. Arbitro dalla forte personalità ha dimostrato di saper gestire le partite senza dover per forza utilizzare i cartellini che usa con parsimonia e intelligenza. (Matteo Fantozzi)

BARI SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Bari Spal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Bari Spal, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Bari e Spal possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

TESTA A TESTA STORICO

La storia della diretta di Bari Spal ha un passato molto recente, tanto che al San Nicola le due squadre si sono affrontate una sola volta. Si tratta della stagione 2016/17 con la gara che si disputa il 29 dicembre del 2016 e termina col risultato finale di 1-1. La partita veniva sbloccata da Antenucci su calcio di rigore al minuto 36 con pareggio, casualmente, sempre dal dischetto siglato da Maniero al 62esimo. A campi invertiti, al Paolo Mazza, si è giocato invece solo in due occasioni. La prima è il match di ritorno di quello stesso campionato, una gara terminata col risultato finale di 2-1.

Gli ospiti erano andati avanti con Galano al 12esimo con pareggio al minuto 23 di Zigoni. Lo stesso Zigoni regalava la vittoria ai suoi andando a segno anche all’89esimo. L’ultimo precedente poi è un sessantaquattresimo di Coppa Italia una gara disputata il 30 settembre del 2020. Il match dopo 120 minuti era terminato a reti involate. Decisivi furono i rigori con i padroni di casa in grado di vincere sfruttando l’errore di Minelli alla quarta conclusione. (Matteo Fantozzi)

PUGLIESI FAVORITI!

Bari Spal, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Pugliesi d’assalto dopo un inizio di campionato in crescendo: tornati in cadetteria dopo una lunga assenza, i biancorossi sono partiti con due pareggi contro Parma e Palermo per poi ottenere una preziosa vittoria sul difficile campo del Perugia, un 1-3 che ha confermato la vocazione offensiva della squadra allenata da Mignani.

La Spal dopo la doccia fredda della sconfitta all’esordio contro la Reggina ha ripreso il suo cammino, prima pareggiando su un campo complicato come quello dell’Ascoli e poi ottenendo la prima vittoria in campionato contro un’altra aspirante grande di questo campionato cadetto, il Cagliari. Bari e Spal tornano ad affrontarsi in un incontro di campionato allo stadio San Nicola dopo l’ultima sfida disputata il 29 dicembre 2016, in quell’occasione il confronto tra pugliesi ed estensi si chiuse in pareggio con il punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SPAL

Le probabili formazioni della diretta Bari Spal, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli; Murgia, Esposito, Zanellato; Maistro; La Mantia, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











