Diretta Berrettini Sinner-Krawietz Tecau/ Indian Wells 2021 in streaming video e tv

DIRETTA BERRETTINI/SINNER KRAWIETZ/TECAU: PRIMO TURNO DEL DOPPIO!

Berrettini/Sinner Krawietz/Tecau è la partita che vale per il primo turno nel torneo di doppio a Indian Wells 2021. Si gioca venerdì 8 ottobre, ma l’orario resta da definire e potrebbe essere nella notte (i match iniziano alle ore 20:00 di casa nostra): solitamente viene dato poco risalto al doppio, ma la presenza di una squadra composta da Matteo Berrettini e Jannik Sinner fa ovviamente drizzare le antenne: stiamo infatti parlando dei due migliori singolaristi d’Italia, che con tutta probabilità condivideranno l’esperienza alle Atp Finals (un fatto epocale per noi) e che fanno coppia pensando soprattutto alle finali di Coppa Davis.

DIRETTA/ Sinner Monfils (risultato finale 2-0): l'azzurro ha vinto l'Atp Sofia 2021!

L’impegno sarà tutt’altro che semplice: Kevin Krawietz e Horia Tecau sono le teste di serie numero 5 del tabellone di Indian Wells 2021, ed entrambi sono ottimi doppisti che partono chiaramente favoriti su un duo che deve ancora amalgamarsi. Sarà comunque interessante vedere come se la caveranno gli azzurri, e allora la diretta di Berrettini/Sinner Krawietz/Tecau andrà seguita con attenzione; aspettando che si giochi, proviamo ora a fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal match.

Jannik Sinner batte Egor Gerasimov in 2 set/ L'azzurro vola ai quarti dell'ATP Sofia

DIRETTA BERRETTINI/SINNER KRAWIETZ/TECAU STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini/Sinner Krawietz/Tecau potrebbe non essere garantita: il torneo di Indian Wells 2021 è trasmesso in esclusiva sui canali di Eurosport, ma se la regia sarà quella internazionale verrà seguita la programmazione originaria e, di conseguenza, si darà risalto (come giusto che sia) ai match del singolare. Sia come sia, consigliamo di rimanere sintonizzati qui, anche per qualche eventuale incursione; la diretta streaming video sarà disponibile in abbonamento sulla piattaforma Eurosport Player, mentre per le informazioni utili potrete liberamente consultare il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com.

VIDEO/ Berrettini Djokovic (1-3): highlights, Matteo si inchina a Nole! (US Open)

DIRETTA BERRETTINI/SINNER KRAWIETZ/TECAU: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini/Sinner Krawietz/Tecau è a suo modo un evento storico: possiamo già dire che l’Italia nel doppio non ha mai vinto tantissimo, ma ha avuto straordinari interpreti negli anni. Non solo, naturalmente, la meravigliosa coppia Errani/Vinci ma anche una Flavia Pennetta che ha vinto tanto in carriera, e poi Simone Bolelli e Fabio Fognini che avevano trionfato agli Australian Open. Ora, questa nuova coppia potrebbe essere una novità che dura nel tempo: due possibili controindicazioni, senza voler dire che l’esperimento non riuscirà, riguardano il fatto che non sempre due tennisti da Top 10-15 nel singolare funzionano in automatico nel doppio, e che naturalmente giocarsi i titoli importanti nel singolare toglie energie per l’altro torneo (infatti, oggi non esistono giocatori che eccellano in entrambe le discipline). Ad ogni modo vedremo, perchè l’esperimento è senza ombra di dubbio meritevole di una chance e ci sono anche le possibilità, per quanto difficile, di fare strada a Indian Wells 2021…



© RIPRODUZIONE RISERVATA