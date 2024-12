Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in crisi?

Occhi puntati su Jannik Sinner non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la vita privata. Da quando ha ufficializzato la relazione con Anna Kalinskaya, i paparazzi e gli appassionati di gossip non perdono di vista i movimenti del campione che, dopo gli ultimi trionfi, in attesa degli Australian Open 2025, si è concesso una meritata vacanza. Accanto ai tanti traguardi sportivi raggiunti con tanto lavoro e sacrificio, tuttavia, Sinner starebbe attraversando un momento particolare della sua vita sentimentale.

Secondo alcune voci, infatti, il campione sarebbe in crisi con Anna Kalinskaya che avrebbe alimentato i rumors su una presunta crisi di coppia con un gesto social che non è passato inosservato ai più attenti. La tennista, a quanto pare, avrebbe smesso di seguire sui social il fidanzato.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: cosa sta accadendo

Entrambi molto schivi e riservati, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non commentano le voci di una presunta crisi di coppia che erano già circolate anche durante i giorni della Coppa Davis. Ad oggi, dunque, non ci sono conferme sulle voci di crisi anche se, a quanto pare, approfittando di un momento di riposo, il campione sarebbe volato a Miami proprio per incontrare la fidanzata.

Il campione sarebbe così volato in Florida per festeggiare il compleanno della fidanzata che proprio oggi, lunedì 2 dicembre, compie gli anni. Le vacanze di Sinner, dunque, restano top secret. Nessuna foto e nessun movimento sospetto da parte del campione che preferisce non alimentare il gossipo proteggendo totalmente la propria vita sentimentale. Allo stesso modo, anche la tennista, ad oggi, non fornisce ulteriori indizi sulla sua situazione sentimentale.