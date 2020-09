Diretta Bologna Parma/ Streaming video tv: è già derby emiliano (Serie A)

Bologna Parma viene diretta dal signor Valeri di Roma, e si gioca alle 20.45 per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Subito derby emiliano dopo appena due turni nella massima serie, monday night con entrambe le squadre a caccia di riscatto. Il sorteggio del calendario non era stato clemente alla prima giornata con nessuna delle due formazioni, il Bologna ha affrontato un Milan già in forma e già rodato da un turno di Europa League, soprattutto con un super Ibrahimovic, ora fermato dal coronavirus ma che ha presentato una doppietta come biglietto da visita al nuovo campionato. Il Parma invece ha resistito un’ora contro un Napoli che ha opposto un cambio di passo al quale la squadra di Liverani non ha avuto la forza di controbattere. Risultato, entrambe le squadre si trovano ora a zero punti in classifica, con la necessità di dare una prima soddisfazione ai propri tifosi in questa sfida sempre molto sentita vista la vicinanza geografica e i trascorsi delle due squadre.

DIRETTA BOLOGNA PARMA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Parma sarà trasmessa per tutti gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite) e Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite). In ogni caso la partita sarà disponibile alla visione anche in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito skygo.sky.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, o utilizzano l’app SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

Le probabili formazioni di Bologna-Parma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dall’Ara, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa del Bologna, allenati da Sinisa Mihajlovic, schiereranno un 4-2-3-1 come modulo di partenza:Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone, Barrow. Il Parma allenato da Fabio Liverani scenderà in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Bologna Parma, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,90 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,80 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,75 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA