Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite, oggi 9 maggio 2021 (gironi)

RISULTATI SERIE D: OGGI TUTTI IN CAMPO!

Spazio ai risultati della Serie D in questa domenica 9 maggio 2021, dove protagonisti in gran completo, questa volta saranno tutti e nove i gironi della quarta serie del calcio italiano. Dunque, dopo parecchie settimane di calendario ridotto e programma misto tra turni regolari e finestre dedicate ai recuperi, si torna in campo a ranghi completi (o quasi, visto che purtroppo l’imprevisto è sempre dietro l’angolo), e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

Secondo la nuova programmazione diramata dalla Lega Dilettanti alla fine di aprile, per questa domenica 9 maggio, ecco che saremo in campo solo a partire dalle ore 16.00 (cambio d’orario dunque, con il posticipo di un’ora rispetto a quanto occorso solo fino a pochi giorni fa): per la precisione a farci compagnia saranno i gironi D, E, F, G e I per l’11 giornata del turno di ritorno, il gruppo H per il 12^ turno e pure gli altri gironi A, B e C che invece disputeranno gli incontri validi per la 13^ giornata.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questa domenica dedicata ai risultati della Serie D, soffermiamoci ancora una volta sul complesso calendario che ci para davanti per questo finale di stagione 2020-21. Abbiamo accennato prima che oggi per la prima volta dopo diverso tempo, non saranno i recuperi i protagonisti, ma i nove gironi saranno tutti in campo per disputare un turno regolare di campionato: pure come abbiamo visto prima, a prescindere dalla composizione dei gironi, questi non proseguiranno di pari passo, ma vivono ancora momenti differenti della stagione regolare. Non solo: benchè pure non vi sia spazio oggi per i recuperi, non illudiamoci che la Serie D non abbisogno di nuove finestre per recuperare i match saltati nelle ultime settimane per problematiche legate alla pandemia in corso. Purtroppo sono ancora molti gli incontri che mancano all’appello, e il contesto generale ci pare quando meno drammatico, considerato che ormai dovremmo essere agli sgoccioli della stagione regolare. Chissà come riusciremo a giungere a giusta conclusione quest’anno: nel frattempo sediamoci e godiamoci un’altra domenica tutta dedicata ai risultati della Serie D.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Bra-Borgosesia

Caronnese-Arconatese

Chieri-Vado

Città di Varese-Castellanzese

Fossano-Casale

HSL Derthona-Saluzzo

Imperia-Legnano

PDHA-Gozzano

Sestri Levante-Lavagnese

GIRONE B

Breno-Franciacorta

Caravaggio-USD Casatese

Crema-Scanzorosciate

Ponte San Pietro-Sona

Real Calepina-Brusaporto

Seregno-Calvina

Vis Nova Giussano-Fanfulla

GIRONE C

Adriese-Este

Bolzano-Ambrosiana

Caldiero Terme-Belluno

Campodarsego-Cjarlins Muzane

Cartigliano-Delta Porto Tolle

Chions-ArzignanoChiampo

Luparense-Feltre

Manzanese-Trento

Mestre-San Giorgio-Sedico

Montebelluna-Union Clodiense

GIRONE D

Correggese-Fiorenzuola

Ghivizzano Borgo-Corticella

Lentigione-Seravezza Pozzi

Mezzolara-Marignanese

Pro Livorno-G.S. Bagnolese

Real Forte Querceta-Aglianese Calcio

Rimini-Prato

Sasso Marconi-Forlì

SCD Progresso-Sammaurese

GIRONE E

Trestina-ACN Siena

Cannara-Grassina

Follonica Gavorrano-Flaminia

Lornano Badesse-Tiferno Lerchi

Montespaccato-Sangiovannese

Montevarchi Calcio-UC Sinalunghese

San Donato-Ostia Mare

Scandicci-Foligno

Trastevere Calcio-Pianese

GIRONE F

ASD Pineto Calcio-Agnonese

Cynthialbalonga-Fiuggi

Giulianova-Montegiorgio

Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo

Recanatese-Campobasso

Rieti-Aprilia

US Tolentino-Matese

Vastese-S. N. Notaresco

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano

GIRONE G

Afragolese-Latina

Arzachena-Monterosi FC

Calcio Giugliano-Lanusei Calcio

Cassino-Nocerina

Gladiator-Torres

Insieme Formia-Carbonia

Latte Dolce-Savoia

Muravera-Vis Artena

Nuova Florida-SS Nola 1925

GIRONE H

A.C Nardò-Fidelis Andria

Brindisi-Audace Cerignola

Casarano-Lavello

Città di Fasano-Altamura

Gravina-Molfetta Calcio

Puteolana-Bitonto

Real Aversa-Francavilla

Sorrento-Picerno

Taranto-Portici 1906

GIRONE I

ACR Messina-Santa Maria Cilento

AS Acireale-Castrovillari

Biancavilla-Paternò

Cittanovese-Roccella

Licata-Gelbison Cilento

Marina di Ragusa-Dattilo

Rotonda-FC Messina

S. Agata-San Luca

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da lnd.it)



