DIRETTA CAMPOBASSO SPAL, ESTENSI IN RIPRESA

La diretta Campobasso Spal in programma alle ore 12:30 del 13 ottobre allo Stadio Nuovo Romagnoli sarà la gara valida come primo anticipo per la domenica del campionato di Serie C, giunto alla sua nona giornata. Nell’ultimo turno i molisani hanno conquistato soltanto un punto nel pareggio senza reti contro la Ternana e non vorrebbero affatto interrompere la striscia di quattro risultati utili positivi sin qui ottenuto in modo tale da poter continuare a sognare vista l’attuale nona posizione occupata nella classifica del girone B con 11 punti.

Il discorso è invece un po’ diverso se si pensa al cammino della Spal, ferma ad appena 7 punti avendo ricevuto una penalizzazione per colpa delle inadempienze amministrative di cui la società è stata accusata. Dopo due vittorie sono infatte seguite altre due sconfitte ma il successo strappato in casa del Rimini potrebbe rilanciare nuovamente gli Estensi che vorrebbero infatti lasciare al più presto le zone più calde della classifica ritrovandosi per ora al diciottesimo posto solo davanti a Milan Futuro e Legnago Salus.

CAMPOBASSO SPAL, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Campobasso Spal sarà disponibile per tutti coloro i quali possiedono un abbonamento a Sky oppure a Now, le due piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione delle partite di Serie C per la stagione 2024/2025. Nello specifico, chi vorrà seguire la gara lo potrà dunque fare tramite NOW TV oppure sul canale 251 di Sky Sport. Non dovrebbe invece essere prevista una diretta gol che includa questa gara in programma alle ore 12:30.

CAMPOBASSO SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Campobasso Spal così da analizzare meglio la situazione delle due squadre alla vigilia di questo impegno valido per la nona giornata del girone B della Serie C. La compagine allenata da Piero Braglia dovrebbe ripresentarsi sul terreno di gioco con un 4-4-2, lo stesso modulo ammirato pure contro la Ternana, contro cui ha ottenuto un pareggio senza reti, riconfermando quindi in attacco la coppia formata da R. Forte e Di Nardo.

In casa Spal invece il successo esterno strappato in casa del Rimini potrebbe offrire nuove conferme al tecnico dei biancazzurri Andrea Dossena che dovrebbe dunque appunto puntare ancora una volta sul 4-3-3 in cui spiccherà Awua, reduce dal suo primo gol stagionale. Dovrebbe tornare in campo anche il ventiduenne bresciano Sottini, che ha scontato la sua squalifica saltando la gara dello scorso weekend. In ballottaggio la punta principale con qualche dubbio tra Antenucci e Karlsson.

DIRETTA CAMPOBASSO SPAL, LE QUOTE

I pronostici relativi alla diretta Campobasso Spal offerti dalle principali agenzie di scommesse sportive sembrano essere molto più che favorevoli per quanto riguarda i padroni di casa, specialemente se si pensa anche alla posizione attualmente occupata in classificia invece dalla squadra ospite. Per Betsson la vittoria del Campobasso viene pagata a 2.08, il pareggio a 3.05 ed il successo esterno della Spal a 3.40. Giudizi molto simili pure per Zonagioco.it con i rossoblu sempre favoriti a 2.05 mentre rimangono meno probabili gli altri esiti venendo appunto pagati a 3.10 l’x e a 3.33 il due.