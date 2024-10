La diretta Ternana Campobasso, alle 20.30 di oggi, vedrà gli umbri provare ad andare avanti nel testa a testa con il Pescara per il primato nel girone B. Rossoverdi che si trovano al momento a una lunghezza di distanza dalla prima posizione in classifica e sono reduci da una vittoria sul campo dell’Arezzo, colpo esterno che ha regalato alla Ternana la quarta vittoria consecutiva in campionato.

DIRETTA/ Pontedera Campobasso (risultato finale 1-2): la decide Di Stefano (Serie C, 29 settembre 2024)

In ripresa anche i molisani, con il Campobasso che ha risentito dell’impatto col ritorno al professionismo dopo due stagioni tra i dilettanti. I rossoblu sono però riusciti a mettere in fila due vittorie consecutive, espugnando il campo del Pontedera dopo la vittoria interna contro la Vis Pesaro e agganciando così la zona play off in classifica, dividendo le posizioni tra l’ottavo e il decimo posto con Carpi e Lucchese.

Diretta/ Arezzo Ternana (risultato finale 1-2): le fere vincono e sono in testa! (Serie C, 29 settembre 2024)

DIRETTA TERNANA CAMPOBASSO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Ternana Campobasso anche in tv sarà necessario un abbonamento a Sky, con la pay tv satellitare che trasmetterà il match dell’ottava giornata del campionato di Serie C. Per gli abbonati a NOW Tv c’è anche la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet, tramite dispositivi mobili.

TERNANA CAMPOBASSO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Puntiamo i riflettori sulle possibili scelte dei due mister, passando in rassegna le probabili formazioni della diretta Ternana Campobasso. 4-2-3-1 per la Ternana con Vannucchi a difesa della porta e una linea difensiva a quattro con Casasola, Capuano, Loiacono e Tito schierati dal 1′. Barriera di centrocampo con De Boer e Corradini, supporteranno l’azione offensiva Cicerelli, Romeo e Curcio alle spalle del centravanti Cianci. Per il Campobasso 3-4-2-1 con F. Forte estremo difensore e una difesa a tre schierata dal 1′ con Bosisio, Benassai e Calabrese. Quartetto di centrocampo con Morelli, D’Angelo, Pellitteri e Pierno, sul fronte offensivo R. Forte e Di Stefano si muoveranno sulla trequarti alle spalle di Di Nardo.

Video Campobasso Vis Pesaro (3-2)/ Gol e highlights: rete decisiva di Di Stefano! (Serie C 26 settembre 2024)

TERNANA CAMPOBASSO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che avranno voglia di scommettere, prendiamo a riferimento le quote dei principali bookmaker per la diretta Ternana Campobasso. La vittoria della Ternana viene proposta a una quota di 1.40, la quota relativa al pareggio è fissata a 4.00 mentre sale fino a 7.00 la quota riferita al successo in trasferta del Campobasso.