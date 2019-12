Diretta Casertana Paganese/ Streaming video tv: derby campano (Serie C)

Casertana Paganese, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu della sezione Aia di Cagliari, è in programma per la 17^ giornata di Serie C allo stadio Alberto Pinto di Caserta oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre alle ore 17.30. Il derby campano Casertana Paganese mette sotto i riflettori la squadra locale che, dopo un buon avvio di campionato, ha subito un rallentamento nelle ultime cinque giornate con un solo successo a fronte di due sconfitte e di altrettanti pareggi. Ancora più in basso la Paganese, che ha 17 punti e non vince da troppo tempo. Nel turno precedente pareggiato per 1-1 al Cibali di Catania, la Casertana di Ciro Ginestra aveva iniziato bene la partita, che si è disputata in uno stadio con pochissimo pubblico e con un terreno di gioco pesante, passando in vantaggio per prima al 36’ del primo tempo grazie ad una rete di Caldore, poi ha subito il ritorno della formazione siciliana che ha messo a segno il pareggio in avvio di ripresa grazie a Canale. Condizioni del terreno di gioco proibitive anche allo stadio Ventura di Bisceglie dove la Paganese di Alessandro Erra ha ottenuto un punto (2-2) con due reti di Diop, una delle quali su rigore, che hanno pareggiato le due messe a segno dai pugliesi con Montero, anche in questo caso sfruttando un calcio di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Paganese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PAGANESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Casertana Paganese. A livello tattico, Ciro Ginestra schiera la sua squadra con il modulo 3-5-2 con Crispino come estremo difensore, davanti a lui un terzetto che vede la presenza di Longo, Caldore, autore della rete del pareggio a Catania, e Silva, centrocampo con le fasce laterali presidiate da Adamo e Zito, mentre a creare gioco in mezzo al campo sono deputati Matese, Santoro e D’Angelo. Coppia d’attacco nella quale partono titolari Floro Flores, in campo nel finale a Catania, e Origlia. Anche gli ospiti vanno in campo con il modulo 3-5-2 che è il preferito di mister Alessandro Erra e vede Baiocco a difesa della porta, con davanti un trio difensivo con Panariello, Gaeta e Mattia. Nella linea di centrocampo Diop e Musso a spingere sulle fasce laterali con il terzetto di centrocampisti centrali composto da Caccetta, Alberti e Stendardo, mentre la coppia di attaccanti sarà formata da Perri e Schiavino.

PRONOSTICO E QUOTE

Il match di Caserta per gli analisti della società Snai vede una formazione favorita in modo perentorio, la Casertana padrona di casa, che viene offerta a 1,63 contro il successo della Paganese che viene offerto a 5,25. Intermedia la quotazione per il risultato in parità per Casertana Paganese, che viene offerta dalla stessa agenzia a 3,65.



