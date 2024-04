DIRETTA CATANIA PADOVA/ Video streaming Rai: etnei ok nei precedenti (finale Coppa Italia C, 2 aprile 2024)

DIRETTA CATANIA PADOVA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Catania Padova, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, possiamo ricordare che questa partita vanta un totale di 21 precedenti a livello ufficiale, con un bilancio che sorride ai siciliani. Infatti il Catania ha ottenuto nove vittorie a fronte di sette successi per il Padova, mentre i pareggi sono evidentemente cinque. Di conseguenza, ecco che pure il bilancio dei gol segnati sorride al Catania, che è in vantaggio per 25 a 17. Oggi sarà incredibilmente soltanto la terza partita tra Catania e Padova nel XXI secolo.

Naturalmente c’è la vittoria dei veneti per 2-1 nel match d’andata giocato il 19 marzo scorso, che concede al Padova un piccolo vantaggio per la conquista della Coppa Italia di Serie C edizione 2023-2024, l’unico altro precedente fu giocato il 17 settembre 2008 ed era valido per il quarto turno della Coppa Italia 2008-2009. Quel giorno ci fu la perentoria vittoria casalinga per 4-0 dei siciliani con doppietta di Morimoto e gol di Dica e Sabato allo stadio Angelo Massimino, un verdetto che oggi significherebbe un totale ribaltamento della situazione e un trionfo per il Catania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANIA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETA TV SU RAIPLAY: COME SEGUIRE LA FINALE C

La diretta tv di Catania Padova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico della nostra tv di Stato che è disponibile al numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ecco pure la possibilità di seguire la diretta streaming video di Catania Padova, che sarà fornita naturalmente dalla stessa emittente tramite sito o app di Rai Play.

CATANIA PADOVA: GRANDE EQUILIBRIO PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA

Catania Padova, in diretta dallo stadio Angelo Massimino della città siciliana, anche se purtroppo a porte chiuse a causa degli incidenti provocati dai tifosi del Catania in occasione della partita d’andata, sarà la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023-2024, appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 2 aprile 2024. Ci sarà dunque in palio il primo grande trofeo della stagione nella diretta di Catania Padova, con i veneti che partiranno da un gol di vantaggio avendo vinto per 2-1 la prima sfida.

Il Catania cercherà di ribaltare in una partita secca (la possibilità è sempre concreta in questi casi) i valori di una stagione, che ci indicano il Padova sicuramente più quotato, dal momento che i veneti sono secondi nel girone A con 69 punti dopo la vittoria contro la Pergolettese nel turno pasquale del campionato, mentre il Catania nel girone C è pericolosamente fermo a quota 39 punti dopo lo scivolone casalingo contro il Giugliano, naturalmente stasera proverà a cogliere la soddisfazione di un trionfo in Coppa Italia Serie C ma obiettivamente la priorità dovrà essere il raggiungimento della salvezza. Come incideranno queste condizioni molto diverse sulla diretta di Catania Padova?

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PADOVA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Catania Padova. I siciliani di mister Michele Zeoli devono fare i conti con la squalifica di Welbeck e potrebbero avere il 4-3-3 come modulo di riferimento, nel quale proviamo ad indicare questi possibili undici titolari: Furlan in porta; Bouah, Monaco, Castellini e Celli davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo invece ecco un terzetto che potrebbe vedere in azione Ndoj, Quaini e Zammarini; infine il tridente d’attacco del Catania potrebbe prevedere le ali Peralta a destra e Cianci a sinistra, ai fianchi del centravanti Di Carmine.

La risposta del Padova e del suo allenatore Vincenzo Torrente potrebbe d’altronde concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3, anche in questo caso con uno squalificato che è Kirwan, di conseguenza indichiamo questi undici come possibili titolari veneti: il portiere Donnarumma protetto dalla difesa a quattro composta da Belli, Faedo, Della Carri e Villa; a centrocampo ecco il terzetto che potrebbe essere formato da Fusi, Crisetig e Varas; infine, il tridente d’attacco del Padova potrebbe prevedere questa sera le ali Liguori a destra e Bortolussi a sinistra, ai fianchi del centravanti Palombi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per tutti gli appassionati delle scommesse sportive andiamo a guardare le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Catania Padova. Gli ospiti sono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,55 contro il 2,85 del segno 1 in caso di vittoria del Catania; l’ipotesi del pareggio e quindi il segno X è su livelli molto simili, dal momento che che è proposto a 2,80 volte la posta in palio.











