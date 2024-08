DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: IL SECONDO TURNO

Sarà un Ferragosto in compagnia della diretta Cincinnati Open 2024 oggi, giovedì 15 agosto, come al solito a partire dalle ore 17.00 del pomeriggio italiano, con numerose partite del secondo turno del torneo categoria Masters 1000 e WTA 1000 in Ohio. Vogliamo allora mettere in copertina il debutto della nostra Jasmine Paolini, che anche nei tornei estivi sul cemento in Nord America vorrà proseguire nel suo favoloso 2024 che l’ha portata già a due finali Slam al Roland Garros e Wimbledon più allo storico oro olimpico in doppio appena undici giorni fa a Parigi 2024, in coppia con Sara Errani.

Questo sarà quindi per noi italiani il piatto forte della diretta Cincinnati Open 2024 oggi, anche perché dopo il trionfo olimpico Jasmine Paolini aveva saltato gli Open del Canada di settimana scorsa e di conseguenza debutta in Nord America affrontando la numero 44 del mondo Anastasia Potapova in una partita che la vede certamente sulla carta favorita, ma che presenta appunto le incognite del cambio di superficie e anche di continente. In ogni caso, sarà un bel Ferragosto di tennis grazie alla diretta Cincinnati Open 2024.

CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Masters 1000 per gli uomini e WTA 1000 per le donne, di conseguenza la diretta tv Cincinnati Open 2024 sarà affidata anche oggi ai canali della televisione satellitare: Sky Sport Tennis (numero 203) e in caso di bisogno pure Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 204. Gli abbonati avranno inoltre a disposizione anche la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024: GLI ALTRI AZZURRI DA SEGUIRE OGGI

Presentando la diretta Cincinnati Open 2024, giustamente finora abbiamo parlato soprattutto di Jasmine Paolini, ma ci saranno anche altri appuntamenti azzurri da seguire. Rimanendo in campo femminile, possiamo citare Elisabetta Cocciaretto, che è riuscita a superare il primo turno e adesso si ritroverà di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka. Sulla carta è un’impresa ai limiti dell’impossibile, staremo a vedere se l’azzurra sarà in grado di sorprenderci e stupire tutti.

In campo maschile, potremmo invece citare un derby tutto italiano per animare oggi la diretta Cincinnati Open 2024, con riferimento alla sfida che nelle prossime ore andrà in scena fra Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Entrambi hanno superato il primo turno, soddisfazione non banale soprattutto per Cobolli che ha sconfitto ed eliminato la testa di serie numero 10 e padrone di casa Paul, adesso c’è quindi in palio l’approdo al terzo turno di un Masters 1000 e allora siamo curiosi di scoprire chi dei due ci riuscirà…