DIRETTA ERRANI/PAOLINI ANDREEVA/SHNAIDER: PER L’ORO OLIMPICO!

La diretta Errani/Paolini Andreeva/Shnaider ci consegna oggi, non prima delle ore 15:20 di domenica 4 agosto, la finale del doppio femminile alle Olimpiadi 2024 Parigi: le due azzurre inseguono la storia, vale a dire la prima medaglia d’oro di sempre ai Giochi dopo che Lorenzo Musetti si è preso il bronzo nel singolare maschile, spezzando un digiuno da medaglia che durava per l’Italia da 100 anni. Sara Errani e Jasmine Paolini adesso possono fare molto di più: salire sul tetto delle Olimpiadi 2024 Parigi e regalare all’Italia un altro oro, questo importantissimo e prestigioso.

Jasmine Paolini ha un fidanzato?/ "Un rapporto sano fa solo del bene"

Di fronte ci sono le due giovanissime russe: Mirra Andreeva, che la Paolini aveva incrociato e battuto nella sua straordinaria corsa proprio qui al Roland Garros (era la semifinale del singolare) e Diana Shnaider, una classe 2004 che in questa stagione ha vinto tre titoli Wta facendo un enorme salto di qualità. Restiamo dunque in attesa di scoprire cosa succederà nella diretta Errani/Paolini Andreeva/Shnaider, la finale del doppio femminile di tennis alle Olimpiadi 2024 Parigi sarà tesissima ma forse le due italiane partono favorite.

Jasmine Paolini, ranking WTA aggiornato: l’azzurra stabile al 5o posto/ I piazzamenti delle tenniste italiane

ERRANI/PAOLINI ANDREEVA/SHNAIDER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo le informazioni sulla diretta tv Errani/Paolini Andreeva/Shnaider: la finale del doppio femminile di tennis alle Olimpiadi 2024 Parigi sarà chiaramente fornita dalla televisione di stato, con ampio spazio tra Rai Due e Rai Sport che sono i due canali di riferimento per la trasmissione dei Giochi, ma verrà mandata in onda anche su Eurosport (qui i due canali sono al 210 e 211 del decoder satellitare), e va aggiunta la diretta streaming video su Discovery Plus, unica piattaforma a garantire integralmente le Olimpiadi 2024 Parigi, così come le altre modalità tramite il sito e l’app di Rai Play per i quali non sono richiesti costi aggiuntivi.

Chi è Jasmine Paolini?/ Un mese "pazzo" e incredibile, ora il sogno alle Olimpiadi 2024 Parigi

DIRETTA ERRANI/PAOLINI ANDREEVA/SHNAIDER: L’ITALIA SOGNA

Siamo dunque al momento della diretta Errani/Paolini Andreeva/Shnaider, che ci dirà se le due azzurre riusciranno effettivamente a mettere le mani sulla medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024 Parigi. Finora il cammino della nostra coppia di doppio nel tennis è stato fantastico: costruito appositamente per andare a prendersi una medaglia ai Giochi francesi, questo tandem ha demolito ogni singola coppia si sia trovata sulla sua strada, confermando di fatto le splendide cose mostrate nei mesi scorsi tra cui il successo agli Internazionali d’Italia e la finale al Roland Garros.

Errani/Paolini seguono le orme di Errani/Vinci, e dunque è fin troppo chiaro che Sara Errani abbia anche un appuntamento con il destino: quando formava la fortissima coppia con Roberta Vinci, la bolognese non era riuscita ad andare a medaglia alle Olimpiadi. Ci prova ora, contro le due russe (che ufficialmente ovviamente concorrono sotto la bandiera del Comitato Olimpico) e le possibilità sono davvero parecchie. Dopo il bronzo di Musetti si sogna un’altra medaglia nel tennis alle Olimpiadi 2024 Parigi, questa volta la più prestigiosa…