Diretta concerto primo maggio Taranto 2023 streaming/ Evento interrotto per pioggia: le esibizioni saltate

Concerto primo maggio 2023 a Taranto: chiusura in anticipo per pioggia

Alla fine la pioggia ha avuto la meglio. Verso le 19.30 il concerto del primo maggio di Taranto è stato interrotto e definitivamente concluso. Ad annunciarne la fine sono stati sul palco i direttori artistici Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Proprio quest’ultimo ha dichiarato: “Il vostro è stato un atto eroico.”, poi Riondino ha aggiunto: “Abbiamo stretto i denti, sotto la pioggia, al freddo, ma siamo costretti a dirvi che non possiamo più andare avanti”. Impossibile ormai rimanere in piazza con tali condizioni metereologiche.

Prima di chiudere il concerto, c’è stata occasione per un ultima esibizione: quella di Gemitaiz. Saltate, come svela il Corriere, le esibizioni di Marlene Kuntz, Nino Frassica, Niccolò Fabi, Ron, Samuele Bersani, Vinicio Capossela e La rappresentante di lista. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Arrivano gli Omini

Prosegue sotto la pioggia il concerto del primo maggio che si sta tenendo a Taranto. La platea rimane però vasta ad ascoltare i vari artisti ed interventi sotto i proprio ombrelli. A ‘riscaldare’ il pubblico ci hanno pensato gli Omini, la band rivelazione dell’ultimo X-Factor, nelle loro ben note tutine bianche e con il brano My Generation degli Who.

Sul palco sel concerto del primo maggio di Taranto è poi arrivato il cantante reggae e raggamuffin Fido Guido, che a Taranto è nato e cresciuto. È infatti un volto noto di questo palco, come fa notare il Corriere. Intanto la pioggia continua ma in modo lieve: fino a quanto sarà così, il concerto continuerà senza interruzioni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Inizio sotto la pioggia

Ha preso ufficialmente il via poco prima delle 15 il concerto di Taranto del primo maggio. Stando a quanto riporta in Corriere.it, l’evento ha avuto inizia e continua sotto la pioggia, che però non ha fermato i giovani e i grandi appassionati. Sul palco è salita la giornalista Valentina Petrini: “Proprio il Primo Maggio, anche il cielo ha deciso di fare gli straordinari non pagati”, ha esordito, facendo poi un lungo intervento sui diritti, in particolare su quelli alla salute e al lavoro.

Si inizia dunque con la musica con i Terraross, che decidono di suonare tra il poco pubblico ancora presente nonostante la pioggia. A loro segue l’esibizione del rapper Kento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Concerto primo maggio 2023 a Taranto: decimo anno

Il Concerto primo maggio Taranto 2023 quest’anno compie 10 anni. L’evento è organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con la direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Antonio Diodato. Il concertone, autofinanziato con la vendita di magliette e bottiglie di vino e il supporto di alcuni sponsor privati che hanno aderito al documento politico del Comitato, si terrà come di consueto nel Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto.

Al centro la parola “libertà”: “Declineremo la libertà in tutta la sua bellezza e in tutta la tragicità della sua negazione, attraverso le testimonianze di chi è costretto a scegliere se morire in mare o in una prigione libica, se morire di fame o di cancro, attraverso chi concretamente agisce per cambiare questo modello di sviluppo per garantire un futuro al nostro pianeta”, hanno spiegato gli organizzatori.

I cantanti sul palco del Concerto Uno Maggio 2023 a Taranto

A condurre il Concerto primo maggio Taranto 2023, in scena dalle 14 di lunedì 1° maggio per le successive 12 ore, ci sono Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera. Numerosi gli artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito: Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Meg, Francesca Michielin, Studio Murena, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros, Venerus. “È stato difficile riuscire a contenere tutte le adesioni che abbiamo ricevuto. I musicisti e la musica sono il nostro megafono per far sì che tutte le voci che salgono sul palcoscenico abbiano rilevanza nazionale”, ha detto il direttore artistico Roy Paci.

Come seguire il Concerto primo maggio Taranto 2023

Sul palco del Concerto primo maggio Taranto 2023 ci sarà anche il giovane attore e musicista Carlo Amleto che farà delle incursioni comico musicali a tema. Si esibirà anche la Uno Maggio Orchestra, una band creata per l’occasione, composta da: Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce, alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo, al violino, Beppe Scardino al sax baritono/flauto, Stefano “Piri” Colosimo alla tromba/flicorno. Sarà possibile seguire il concerto del 1° maggio di Taranto in diretta su Antenna Sud (Clicca qui) e Corriere.it. L’hashtag ufficiale per seguire l’evento sui social è: #unomaggioliberoepensante

Concerto Primo Maggio 2023 Taranto: diretta streaming e Tv

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il Concerto Primo maggio Taranto 2023 che doppia lo spettacolo tradizionale che andrà in scena in piazza San Giovanni. L’evento live era stato messo in discussione dalle condizioni meteo; il rischio di precipitazioni sembra piuttosto elevato ma nelle ultime ore è arrivata la conferma che si procederà con le esibizioni dell’Uno Maggio Taranto 2023 senza variazioni particolari. Stesso discorso chiaramente per lo streaming e la diretta televisiva, garantite per tutti gli appassionati.

Lo spettacolo del Concerto Primo maggio Taranto 2023 sarà disponibile su diversi canali televisivi e servizi streaming in modo da poter essere seguito su quasi tutto il territorio nazionale. L’orario previsto per lo start è previsto alle ore 14 e fin dai primi minuti sarà disponibile in diretta Tv e streaming su Antenna Sud e sul portale online Corriere.it . Saranno inoltre disponibili per la visione dell’evento anche Pluto Tv e Media Partner Vh1.











