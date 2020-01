Diretta Dakar 2020/ Streaming video tv: orari e vincitore della 12^ tappa

Si accenderà oggi, venerdi 17 gennaio 2019, la diretta della Dakar 2020 per la 12^ e ultima tappa di questa gloriosa corsa. Giunge quindi al termine la 42^ edizione della storia corsa di rally ed è ora di premiare i vincitori assoluti delle cinque categorie di veicoli iscritti alla prova e dunque moto, quad, auto, ssv e camion. Osservando le classifiche vediamo che vi sono già alcuni protagonisti che hanno messo una serie ipoteca sul titolo nella Dakar 2020: pure sappiamo che l’imprevisto è dietro l’angolo e che davvero di tutto potrebbe capitare anche oggi, nella 12^ frazione che andrà da Haradh fino alla linea finale di Qiddiya. Pure però non possiamo ricordare agli appassionati oggi di tenere ben d’occhio per le moto lo statunitense Brabec, come il cileno Quintanilla, a duello per la vittoria finale: nelle auto Carlos Sainz ha messo una seria ipoteca sul titolo ma Al Attiyah e Peterhansel hanno solo dieci minuti da recuperare dallo spagnolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

Ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che come di consueto prenderà il via alle prime luci del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.49). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: IL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA

Vediamo ora a analizzare da vicino il percorso previsto per oggi, venerdi 17 gennaio 2020 per la 12^ e ultima tappa della Dakar 2020, che come detto prima, vedrà le lunghe carovane spostarsi da Haradh a Qiddiya. Oggi infatti sono previsti 73 km di collegamento e una prova speciale da 374 km ovviamente decisiva per fissare i verdetti di questa edizione della corsa: occhio poi agli ultimi km della speciale, che certo metteranno in difficoltà i navigatori. Segnaliamo agli appassionati che oggi la Dakar 2020 affronterà le regioni confinanti del Ash Sharqiyah e Ar Ryad, dove pure ci saranno alcune paludi piuttosto insidiose. Per quanto riguarda il terreno ricordiamo che al via saranno tratti di terra battuta e sabbia a mettere in difficoltà i piloti, mentre dopo l’unico punto di rifornimento sarà solo asfalto fino al traguardo finale di Qiddiya. Per quanto riguarda gli orari, ecco che secondo il fuso orario italiani moto e quad partiranno alle ore 4,45 del mattino, mentre auto, camion e ssv saranno al via alle ore 6,20.



