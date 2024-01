Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 11^ tappa (oggi giovedì 18 gennaio)

La diretta Dakar 2024 è ormai agli sgoccioli e quindi l’attesa cresce sempre di più: oggi, giovedì 18 gennaio, vivremo la penultima fatica di questo Rally Dakar 2024, la quinta edizione consecutiva per il rally più famoso del mondo in Arabia Saudita, che ha visto la carovana muoversi dalla parte occidentale dell’Arabia Saudita verso quella orientale per poi tornare indietro verso Alula, la località in assoluto maggiormente protagonista di questa edizione della Dakar che però oggi arriverà a Yanbu, che poi ospiterà anche partenza ed arrivo dell’epilogo di domani, incoronando così i vincitori in tutte le varie categorie.

Parliamo però della più stretta attualità per ricordare che oggi in programma per la diretta Dakar 2024 c’è naturalmente l’undicesima tappa Alula-Yanbu, che sarà caratterizzata da ben 480 km di prove speciali su un totale di 587 km da percorrere, fra i quali di conseguenza 107 saranno naturalmente di trasferimento. La grande avventura della Dakar 2024 si avvicina dunque al suo epilogo giungendo a Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, per le sue ultime fatiche.

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa undicesima frazione.

DIRETTA DAKAR 2024: LA 11^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della undicesima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza da Alula, località che in totale ha ospitato addirittura tre partenze e due arrivi per il Rally Dakar 2024, mentre l’arrivo sarà a Yanbu, altro punto fondamentale di questa edizione, dal momento che sarà la sede dell’arrivo conclusivo domani. La Dakar 2024 arriva sul Mar Rosso con questo percorso di 587 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà come abbiamo già visto 480 km.

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 di questa undicesima tappa sarà l’ultima vera grande prova di resistenza, che potrebbe ancora stravolgere la classifica. Si correrà su terreni brulli e accidentati, che metteranno a dura prova il fisico dei corridori, logicamente già molto stanchi dopo tutte le precedenti fatiche. Con un problema in più: potrebbe essere in assoluto la tappa più soggetta a forature di questo Rally Dakar 2024…











