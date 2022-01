Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, 10^ tappa Wadi Ad Dawasiri-Bisha (12 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2022: 287 KM DI PROVE SPECIALI!

Mercoledì 12 gennaio si corre la 10^ tappa della Dakar 2022, la Wadi Ad Dawasir-Bisha: saranno 375 chilometri di percorso speciale più 384 di collegamento, come sempre si partirà alle prime luci della mattina di casa nostra e come sempre ci saranno le varie categorie nelle quali darsi battaglia. Occhi puntati in particolar modo sulle auto e sui camion, dove ci sono protagonisti di grande fama come ad esempio Sébastien Loeb e Danilo Petrucci; poi impegnati anche camion e quad.

Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, percorso 9^ tappa (oggi 11 gennaio)

La grande novità della Dakar 2022 come sappiamo è data dal fatto che non esistono più i ritiri “secchi”, vale a dire che un eventuale problema tecnico consente comunque di presentarsi ai nastri di partenza il giorno seguente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta della Dakar 2022 per questa 10^ tappa, dobbiamo anche dire che ci stiamo sempre più avvicinando alla conclusione di una corsa entusiasmante.

Diretta Dakar 2022/ Ekstrom e Sunderland vincitori della ottava tappa!

DIRETTA DAKAR 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2022, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) sia in streaming sul portale Red Bull Tv, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare di una diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2022/ Video streaming tv: Mattias Ekstrom al comando tra le auto

DIRETTA DAKAR 2022: LA 10^ TAPPA

Siamo dunque pronti a vivere le grandi emozioni della 10^ tappa della Dakar 2022. Si parte come detto a Wadi Ad Dawasir, siamo a Sud dell’Arabia Saudita; ci stiamo spostando verso Ovest perché l’arrivo di Jeddah sarà nella parte occidentale del Paese, che ancora una volta ospita una corsa che ha mantenuto il nome della capitale del Senegal soltanto in maniera “ufficiale”, per mantenere una sorta di legame con il passato.

La 10^ tappa della Dakar 2022 dunque si snoderà attraverso un percorso diverso rispetto a quello di ieri: se infatti martedì abbiamo vissuto il deserto e le grandi dune di sabbia, oggi assisteremo invece a delle speciali tra colori fantastici e soprattutto un percorso molto rapido, almeno come ci viene presentato dal sito ufficiale della corsa. Sarà interessante scoprire quello che succederà: le classifiche generali non sono ancora definite perché in percorsi così lunghi potrebbe succedere di tutto, ma certamente anche per la 10^ tappa della Dakar 2022 abbiamo i nostri favoriti e si tratta di attendere per avere l’esito della corsa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA