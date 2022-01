Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: oggi la prima tappa Marathon!

DIRETTA DAKAR 2022: SECONDA TAPPA!

Siamo sempre più nel vivo della diretta della Dakar 2022: con oggi, lunedi 3 gennaio 2022 vivremo infatti la seconda tappa della corsa endurance più “pazza” al mondo, da Hail fino a Al Artawiya e davvero non vediamo l’ora di dare spazio ai big che pure si presenteranno alla linea di partenza alle ore 5.20 circa del mattino, secondo il fuso orario italiano (auto, camion e veicoli ultraleggeri però non dovrebbero partire prima delle 7.40).

Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: percorso 1^ tappa Hail Hail

Al solito saranno cinque le categorie dei veicoli che affronteranno i tracciati impervi delle regioni nord occidentali dell’Arabia Saudita, e che ovviamente regaleranno intense emozioni per la diretta della Dakar 2022: auto, camion, moto, quad e ultraleggeri cominceranno a fare sul serio, dopo solo il prologo e una prima tappa di “riscaldamento” occorsa ieri intorno alla città di Hail.

Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: Al Attiyah e Sanders hanno vinto il prologo!

DIRETTA DAKAR 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Segnaliamo subito agli appassionati che purtroppo non sarà possibile seguire la Dakar 2022 in diretta tv integrale: la prova endurance anche quest’anno non verrà trasmessa sui nostri canali e dunque non potrete seguirne le tappe in tempo reale. L’appuntamento di riferimento per gli appassionati comunque è con Eurosport, dove alle ore 23.00 saranno disponibili gli highlights della tappa odierna: il canale, disponibile sul digitale terrestre e il decoder di Sky, è visibile anche agli abbonati DAZN e dunque in diretta streaming video (a che se appunto non si tratterà di una diretta).

DIRETTA DAKAR 2021/ Streaming tv: Sotnikov vince per i camion, Peterhansel da record

DIRETTA DAKAR 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

Pure impazienti di dare il via alla diretta della Dakar 2022 per la seconda tappa, prevista da Hail fino a Al Artawiya, pure prima dobbiamo certo andare a scoprire del dettaglio il percorso che ci aspetta questa mattina. Ricordato che al solito saranno le moto come i quad i primi a partire alle ore 5.20 del mattino italiano (mentre camion, auto e superleggeri attenderanno le ore 7.30 circa), va subito detto che oggi per la seconda frazione saranno ben 338 i km di prova cronometrata e 230 i chilometri di collegamento.

Si annuncia dunque una frazione impegnativa, considerando che finalmente saranno le dune le vere protagoniste fino a Al Atawiyah e che pure si tratta questa della prima tappa Marathon, dove non è prevista assistenza esterna per tutti gli equipaggi. Con oggi si può dire che comincerà davvero a delinearsi la graduatoria per la Dakar 2022: per i big è mi momento di mettersi in mostra,

© RIPRODUZIONE RISERVATA