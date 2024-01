Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 7^ tappa (oggi domenica 14 gennaio)

La diretta Dakar 2024 torna a farci compagnia oggi, domenica 14 gennaio: dopo l’inedita fatica della cronometro su due giorni che è stata disputata nella scorsa tappa fra giovedì e venerdì e il giorno di riposo di ieri, entreremo infatti definitivamente nella seconda metà del Rally Dakar 2024, il più famoso del mondo, che per il quinto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita e che terminerà a Yanbu il 19 gennaio, cioè venerdì prossimo. Restano quindi ancora sei tappe da vivere, con le quali si tornerà verso l’Arabia Saudita occidentale.

Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 6^ tappa (oggi giovedì 11 gennaio)

In programma per la diretta Dakar 2024 c’è naturalmente la settima tappa Riad-Al Duwadimi, che sarà caratterizzata da ben 483 km di prove speciali su un totale di 873 km da percorrere, che ne fanno la tappa più lunga in assoluto, anche se ben 390 saranno naturalmente di trasferimento. Il chilometraggio sarà comunque molto importante per la ripartenza dopo il giorno di riposo, che è servito per spostare la carovana della Dakar 2024 nella capitale Riad, da dove si riparte verso Al Duwadimi, che curiosamente era stata la sede d’arrivo anche della seconda tappa domenica scorsa.

Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 5^ tappa (oggi mercoledì 10 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa settima frazione.

Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 4^ tappa (oggi martedì 9 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2024: LA 7^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della settima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza dalla capitale Riad, raggiunta con un trasferimento nel giorno di riposo, e arrivo ad Al Duwadimi, località che è grande protagonista del Rally Dakar 2024 ospitando in totale due arrivi e altrettante partenze. Si tratterà, come abbiamo già accennato, di un percorso di 873 km, più lungo persino rispetto a quello della tappa in due giorni, anche se dei quali la prova speciale per la classifica misurerà “solo” (si fa per dire) 483 km, cioè comunque una delle più lunghe di tutta questa Dakar.

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 di questa settima tappa sarà un “guazzabuglio”, definizione già molto intrigante per intuire che cosa attenderà i corridori nelle prossime ore. La prima parte del percorso odierno sarà un labirinto di canyon con continui cambi di direzione, con tutti i rischi del caso, mentre in seguito si viaggerà sulle dune, dando modo di mostrare la propria abilità a chi se la cava particolarmente bene nei tratti di deserto nel senso più classico del termine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA