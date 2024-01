Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 8^ tappa (oggi lunedì 15 gennaio)

La diretta Dakar 2024 si avvicina alla conclusione che sarà venerdì, ma naturalmente c’è ancora tanto da vivere e guidare a cominciare già da oggi, lunedì 15 gennaio: i giorni scorsi sono stati caratterizzati soprattutto dall’inedita fatica della cronometro su due giorni che è stata disputata nella sesta tappa fra giovedì e venerdì, ieri si è ripartiti dopo il giorno di riposo di sabato e quindi siamo decisamente nella seconda metà del Rally Dakar 2024, il più famoso del mondo, che per il quinto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita. La conclusione sarà a Yanbu il 19 gennaio, cioè venerdì: questo significa che abbiamo cinque tappe ancora da vivere, con quindi ancora tantissime emozioni da vivere.

La carovana sta tornando verso l’Arabia Saudita occidentale, in programma per la diretta Dakar 2024 c’è naturalmente l’ottava tappa Al Duwadimi-Hail, che sarà caratterizzata da ben 458 km di prove speciali su un totale di 678 km da percorrere, fra i quali di conseguenza 220 saranno naturalmente di trasferimento. Il chilometraggio sarà comunque molto importante per questa nuova fatica della Dakar 2024 che lascia definitivamente Al Duwadimi, che curiosamente era stata la sede d’arrivo anche della seconda tappa domenica 7 e poi della partenza del lunedì, esattamente come oggi.

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa ottava frazione.

DIRETTA DAKAR 2024: LA 8^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della ottava tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza da Al Duwadimi, località che è grande protagonista del Rally Dakar 2024 ospitando in totale due arrivi e altrettante partenze, mentre l’arrivo sarà a Hail. Si tratterà di un viaggio verso Nord, una risalita decisa e quasi in linea retta su questo percorso di 678 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà come abbiamo già visto 458 km.

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 di questa ottava tappa potrebbe essere leggermente più facile rispetto alle precedenti, fermo restando che la teoria alla Dakar spesso viene smentita. La caratteristica del giorno saranno piste sabbiose, anche se nel finale ci saranno anche tratti con diverse pietre e le insidie che queste nascondono. Bisogna essere “gentili”, chi ci riuscirà nel migliore dei modi?

