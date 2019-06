Gianmarco Tamberi, diretta Diamond league 2019/ Rabat: streaming video tv, programma

GIANMARCO TAMBERI ‘GIMBO’ PROTAGONISTA ALLA DIAMOND LEAGUE DI RABAT 2019

Dopo il successo dell’appuntamento di Oslo dove i riflettori si sono accesi su Filippo Tortu, ecco che la Diamond league torna in diretta oggi domenica 16 giugno con il banco di prova di Rabat e anche qui i protagonisti di primo livello di certo non mancheranno. Ecco che tra i tanti nomi in lista spicca senza dubbio quello del nostro saltatore Gianmarco Tamberi, che questa sera si metterà di nuovo alla prova dopo quando fatto vedere solo pochi giorni fa al Golden Gala di Roma. Chi però oggi non sarà presente in pista al Complesso sportivo titolato al Principe Moulay Abdellah Rabat sarà Caster Semenya che ha ricevuto il rifiuto della sua iscrizione alla gara degli 800 metri femminili, benchè la Corte suprema del Tribunale federale svizzero avesse sospeso la sentenza di esclusione dalle gare della stessa atleta affetta da iperadroginismo. In ogni caso però lo spettacolo alla tappa di Rabat per la Diamond league 2019 sarà più che assicurato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE RABAT

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv la Diamond League da Rabat. L’appuntamento sarà infatti a partire dalle ore 20.00 su Sky Sport 1 oppure Sky Sport Arena, i canali numero 201 e 204 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati, che potranno anche approfittare della diretta streaming video assicurata per tutti loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Un punto di riferimento per tutti, con orari e risultati, sarà invece il sito Internet ufficiale https://rabat.diamondleague.com/en/home/

DIRETTA DIAMOND LEAGUE RABAT 2019: IL PROGRAMMA

Come annunciato prima la tappa a Rabat per la Diamond league non sarà affatto priva di nomi di spicco anzi, il programma delle gare pare più che fittissimo e si contano nella giornata di oggi ben 10 gare per il circuito del diamante. Ecco quindi facendo il rapido calcolo con l’ora di fuso tra il Marocco e l’Italia, vediamo che i riflettori si accenderanno a Rabat già alle ore 19,00 con la prima gara del salto con l’asta femminile a cui farà seguito il lancio del disco. La parte clou della manifestazione però non avrò luogo prima delle 19,38 quando vedremo in pedana il nostro Gianmarco Tamberi detto Gimbo per il salto in salto. A seguire ecco le gare più attese come i 400 metri e i 100 metri femminile a cui farà seguito alle ore 20.30 il salto in lungo, gli 800 metri e il lancio del disco per gli uomini. Subito dopo saranno di scena ancora le donne con i 1500 metri con la etiope Genzebe Dibaba a cui seguirà per le prove del diamante i 200 metri maschili e gli 800 m femminile. Ciliegina sulla torta e ultimo appuntamento della Diamond league di Rabat saranno i 300 siepi maschili, dove spicca il nome del padrone di casa Soufiane El Bakkali, che proverà a migliorare il suo season best di 8.07.22.



