Diretta Diamond League Oslo 2019/ Streaming video e tv: Filippo Tortu sui 100 metri

Oggi giovedì 13 giugno è il giorno dei Bislett Games 2019, prestigioso meeting di atletica leggera che si svolge a Oslo. Si tratta anche del quinto meeting della Diamond League 2019, il circuito che come ogni anno raccoglie tutti gli appuntamenti più importanti della grande atletica: dopo i primi due eventi a Doha e Shanghai, abbiamo avuto di recente le prime due tappe europee a Stoccolma e poi al Golden Gala di una settimana fa a Roma. La stagione sarà incentrata soprattutto sui Mondiali, che però quest’anno saranno in calendario tra fine settembre e inizio ottobre, perché avranno luogo nella già citata Doha, dunque il cammino verso la rassegna iridata è davvero ancora molto lungo. Il meeting di Oslo vanta comunque grande fascino e tradizione: la capitale norvegese è meta per eccellenza della grande atletica, i Bislett Games 2019 sono molto attesi anche in chiave italiana perché avremo in gara Filippo Tortu sui 100 metri. A Roma i 200 sono andati così così, vedremo se sulla distanza breve oggi il nostro velocista di punta saprà entusiasmarci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DIAMOND LEAGUE OSLO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv la Diamond League da Oslo. L’appuntamento sarà infatti a partire dalle ore 20.00 su Sky Sport 1 oppure Sky Sport Arena, i canali numero 201 e 204 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati, che potranno anche approfittare della diretta streaming video assicurata per tutti loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Un punto di riferimento per tutti, con orari e risultati, sarà invece il sito Internet ufficiale https://oslo.diamondleague.com/en/home/

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO: LE GARE IN PROGRAMMA, C’E’ FILIPPO TORTU

Il programma sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, in particolare le 13 gare che saranno valide per la Diamond League, anche se il programma sarà ancora più ricco di eventi. Ricordiamo però naturalmente il calendario dettagliato di queste gare principali, che saranno le più importanti della lunga serata di Oslo. Si comincerà già alle ore 19.00 con il salto in alto femminile. Avremo infatti poi alle ore 19.15 il via al getto del peso femminile e alle ore 19.30 il salto con l’asta maschile. Alle ore 20.03 i 400 ostacoli femminili apriranno le gare in pista per il Diamante, mentre alle ore 20.17 comincerà il salto triplo femminile. Ecco poi alle ore 20.25 i 3000 metri maschili e alle ore 20.30 il via ad un ultimo concorso, il lancio del giavellotto maschile. Si tornerà alla velocità alle ore 20.47 con i 100 ostacoli femminili, mentre alle ore 21.00 ecco l’attesissimo momento dei 100 metri maschili con Filippo Tortu. A seguire avremo ancora alle ore 21.10 i 3000 siepi femminili, alle ore 21.32 i 400 ostacoli maschili, alle ore 21.41 i 200 metri femminili ed infine alle ore 21.51 il miglio maschile, classica gara del mezzofondo su distanza britannica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA