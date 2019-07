Diretta Djokovic Federer/ Streaming video e tv: il vincitore (Finale Wimbledon 2019)

Djokovic Federer è la finale di Wimbledon 2019: alle ore 15:00 italiane di domenica 14 luglio, sul campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club di Londra, numero 1 e numero 2 del tabellone Atp si affrontano nell’ultimo atto del più prestigioso torneo di tennis al mondo. La finale che attendevamo, quella che il seeding ci offriva come migliore e uno scontro tra un giocatore che ha vinto Wimbledon per otto volte, vale a dire come nessun altro nella storia – ovviamente parliamo di Roger Federer – e quello che è il campione in carica e, tra i quattro titoli sull’erba del Regno Unito, ha ottenuto due successi proprio contro lo svizzero. Novak Djokovic ha dunque la possibilità di centrare il pokerissimo, e avvicinare il numero degli Slam vinti dallo stesso Federer e da Rafa Nadal; dall’altra parte però il Re, a quasi 38 anni, può nuovamente riscrivere i libri del tennis. Sarà dunque una grande finale, e non possiamo fare altro che accomodarci e gustarci la diretta di Djokovic Federer mentre andiamo a presentarne i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE

Djokovic Federer sarà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare: per l’occasione dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201) o il canale dedicato Sky Sport Wimbledon (205), ovviamente poi tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DJOKOVIC FEDERER: RISULTATI E CONTESTO

E’ difficile stabilire, a margine di Djokovic Federer, quale dei due giocatori abbia avuto il percorso più complicato e dispendioso a Wimbledon 2019. Sicuramente il serbo ha giocato partite potenzialmente più impegnative, avendo dovuto battere Philipp Kohslchreiber al primo turno e poi passando attraverso giovani interessanti e di talento come Hubert Hurkacz e Ugo Humbert. Il match più sudato è stato quello di semifinale contro Roberto Bautista Agut, mentre già nei quarti Djokovic aveva demolito le speranze di David Goffin. Per Federer foprse il cammino è stato mediamente più abbordabile, almeno nei primi turni (anche se Lloyd Harris gli ha clamorosamente strappato un set), ma poi lo svizzero ha dovuto vedersela contro Kei Nishikori e Rafa Nadal nei quarti e in semifinale, in entrambi i casi vincendo in quattro set. La sfida contro lo spagnolo è stata emotivamente e fisicamente stressante, mentre quello che poteva essere un incrocio impegnativo contro il nostro Matteo Berrettini si è risolto in un massacro. Adesso conterà molto anche la forma fisica di entrambi i finalisti: sappiamo bene quanto Djokovic possa durare a lungo e anche su scambi infiniti, ma le gambe di Federer hanno ben funzionato fino a questo momento e il servizio può essere un’arma importante. Dobbiamo accomodarci e scoprire chi vincerà Wimbledon 2019, di sicuro con questa partita non ci annoieremo…



