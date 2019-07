Diretta/ Nadal Federer streaming video e tv, quote e vincitore (Wimbledon)

Nadal-Federer sarà la semifinale del torneo di Wimbledon 2019, venerdì 12 luglio 2019 alle ore 14.00. Forse la sfida più classica dell’ultimo decennio del tennis mondiale, con lo spagnolo che al momento occupa la posizione numero 2 nella classifica ATP, seguito dallo svizzero al numero 3. Federer sull’erba di Wimbledon riesce sempre a regalare prestazioni leggendarie e anche quest’anno ha sciorinato spettacolo sin dal primo turno affrontato. Battuti Harris, Clarke, Pouille, il nostro Berrettini negli ottavi di finale (che sportivamente ha ammesso la lezione subita, scherzando anche su un’eventuale tariffa da pagare) e poi Nishikori, col giapponese che aveva sorpreso vincendo il primo set per poi essere travolto dallo svizzero. Nadal ha messo in fila cinque vittorie contro Sugita, Kyrgios (l’australiano è stato finora l’unico a strappargli un set), Tsonga, Sousa e l’americano Querrey nei quarti di finale, letteralmente asfaltato dopo un primo set equilibrato. La sfida richiamerà sicuramente milioni di appassionati in tv e promette lo spettacolo che Nadal e Federer sono sempre riusciti a regalare agli appassionati di tennis.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

I PRECEDENTI

Quella tra Nadal e Federer è una vera e propria storia infinita degli ultimi anni del tennis mondiale. L’ultimo precedente risale al Roland Garros, finale del torneo dello Slam francese in cui Nadal si è imposto con un perentorio 3-0, confermandosi maggiormente a suo agio sulla terra rossa. Federer aveva però vinto, prima di questa occasione, tutti e 5 i precedenti antecedenti alla finale di Parigi, battendo dal 2017 al 2019 lo spagnolo due volte a Indian Wells, una volta agli Australian Open, una volta a Miami e una volta a Shanghai. Tra il marzo 2013 e il gennaio 2014 Nadal aveva invece fatto registrare la sua più lunga striscia di vittorie contro Federer, battuto a Indian Wells, Roma, Cinicinnati, nelle ATP Finals di Londra del 2013 e ai successivi Australian Open. Impossibile comprendere comunque dove penda l’ago della bilancia, tra Nadal e Federer ci sono scuole di pensiero di appassionati che si danno battaglia da anni e questo a Wimbledon 2019 sarà solo l’ultimo capitolo di un romanzo tra i più belli della storia dello sport.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Nadal lievemente favorito dai bookmaker per la conquista dell’accesso alla finalissima di Wimbledon contro Federer. Snai quota 1.75 la vittoria dello spagnolo, mentre la possibilità che sia lo svizzero a guadagnarsi l’ennesima finale da giocare sull’erba viene proposta a una quota di 2.10 da William Hill.



