Diretta draft NBA 2019/ Streaming video e tv: la prima scelta e tutte le chiamate

Il draft NBA 2019 si tiene in diretta dal Barclays Center di Brooklyn, casa dei Nets: nella notte italiana di venerdì 21 giugno, precisamente alle ore 1.00, conosceremo il nome della prima scelta assoluta e di tutti i giocatori che, dichiaratisi eleggibili per la stagione, saranno effettivamente chiamati dalle varie franchigie. Le quali hanno avuto in dote dal sorteggio la loro scelta, come avevamo visto qualche tempo fa; l’onore della primissima chiamata è dei New Orleans Pelicans, che avranno anche la quarta scelta per uno scambio del quale parleremo, e che rischia di stravolgere la geografia della Lega. Il draft NBA, come sempre, non può essere preso in senso assoluto: tante variabili contribuiscono a renderlo entusiasmante e incerto. Dall’effettivo livello dei giocatori che arriveranno tra i professionisti (e il loro inserimento nello specifico contesto) alla possibilità di scambi prima e dopo, che siano scelte o giocatori “fisici”, fino a tutto il resto del mercato: per ora assisteremo al draft NBA 2019, per tutto il resto bisognerà ancora aspettare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL DRAFT NBA 2019

La diretta tv del draft NBA 2019 sarà trasmessa sul canale Sky Sport NBA, che trovate al numero 206 del decoder e che dunque è un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare. Tutti loro potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) senza costi aggiuntivi; attenzione poi alle informazioni utili che arriveranno dai social network ufficiali, in particolare da facebook.com/nba e dal Twitter @NBA.

DIRETTA DRAFT NBA 2019: CHI SARA’ PRIMA SCELTA?

Dunque è tempo di draft NBA 2019: è opinione comune che Zion Williamson sarà la prima scelta assoluta e che andrà a giocare a New Orleans. Questo anche perchè i Pelicans hanno appena scambiato Anthony Davis mandandolo alla corte di LeBron James, ricevendo dai Los Angeles Lakers un pacchetto formato da Lonzo Ball, Brandon Ingram (e Josh Hart) ma anche la quarta scelta di questo draft – e altre future – che non è detto resti in Louisiana a lungo. Con Ingram a roster, R.J. Barrett (compagno di Zion a Duke) sarebbe un doppione e la crescita di entrambi ne verrebbe minata; Williamson invece rappresenta il “big man” che può sostituire Davis, certo con altre caratteristiche e in attesa di valutarne il grado di impatto in NBA. Barrett dunque finirà a Memphis, che sta ricostruendo e potrebbe aver bisogno di un giocatore con punti nelle mani; a New York, che ha la terza chiamata, valutazioni in corso perchè l’infortunio di Kevin Durant, che salterà tutto il 2019-2020, impedisce di formare il Super Team con Kyrie Irving e di conseguenza impone altre decisioni, magari puntare sul playmaker Ja Morant. Ad ogni modo, come già detto, sono tutte considerazioni a freddo: il campo sarà giudice supremo, prima ancora tutte le altre mosse che avverranno in sede di mercato e già a cominciare dalla notte del draft NBA 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA