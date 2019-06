Anthony Davis ai Lakers/ LeBron James ha il suo allstar: “Andiamo fratello”

Concluse le finals è tempo di mercato e di draft in Nba. E’ dell’ultima ora la notizia di uno scambio ghiotto, anticipato negli scorsi giorni dal giornalista della ESPN, Adrian Wojnarowski, ovvero, quello fra i New Orleans Pelicans e i Los Angeles Lakers: in California finisce la superstar dei Pels, Anthony Davis, mentre dall’altra sponda degli States, spazio al trio Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, con l’aggiunta di tre prime scelte, tra cui la numero 4 del prossimo Draft. In poche parole, con questa “trade”, i Pelicans hanno perso un giocatore di livello assoluto, ma si sono assicurati tre cestisti interessant, con l’aggiunta di una scelta importante nel Draft 2019, che va ad aggiungersi già alla numero 1 ottenuta alla Lottery. Soddisfatta anche la franchigia di L.A., a cominciare da LeBron James, che la prossima stagione giocherà al fianco di un’altra all star, così come chiesto espressamente dal numero 23 giallo-viola.

ANTHONY DAVIS AI LAKERS

Va anche detto, per correttezza di informazioni, che con la cessione attuata in queste ore, la rosa dei Lakers si riduce di molto in quantità ma anche in qualità, e di fatto si stringe ancora una volta attorno a LeBron e al nuovo arrivato Davis. Fondamentale sarà quindi provare ad innestare il quintetto base con un altro giocatore di livello, e in queste ultime ore si è parlato spesso e volentieri di Kemba Walker degli Houston Rockets. Davis piaceva ad altre società, ma alla fine l’hanno spuntata i Lakers di Los Angeles forse grazie anche all’agenzia condivisa con LeBron, la Klutch Sports di Rich Paul. E il King di L.A. ha già voluto mandare il suo personale benvenuto al nuovo arrivato dei Lakers, un post su Instagram con scritto «AD sta arrivando!! @antdavis23 andiamo fratello!». Curioso come il cestista abbia pubblicato un fotomontaggio di Davis con la maglia numero 21 dei Lakers: di solito indossa la 23, ma a Los Angeles è già impegnata…

