Diretta elezioni comunali 2021/ Verso risultati e sondaggi: oggi silenzio elettorale

Al via la diretta delle elezioni comunali 2021: cittadini chiamati ai seggi elettorali in 1.192 Comuni, senza dimenticare le Regionali in Calabria e le suppletive a Siena e Roma. In totale sono 19 i capoluoghi di provincia chiamati al voto: Bologna, Rimini, Ravenna, Milano, Varese, Cosenza, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pordenone, Trieste, Latina, Roma, Savona, Isernia, Novara, Torino e Grosseto. Ricordiamo che le elezioni in Sicilia, Sardegna e Trentino non si terranno il 3-4 ottobre, bensì il 10-11 ottobre.

Prodi: "Alleanza Pd-M5s? Sperimentazione"/ "Comunali, ogni elezione ha conseguenze"

Nei 119 comuni con più di 15 mila abitanti parte in vantaggio il Centrosinistra, che governa in 48 comuni. Il Movimento 5 Stelle vanta l’amministrazione uscente in 12 comuni, mentre il Centrodestra in 35. Questo il resto della ripartizione: Sinistra in 5 comuni, civiche in 10 comuni, Lega in 4 comuni e Centro in 4 comuni. Come ben sappiamo, i sondaggi pre-blackout hanno fornito delle indicazioni chiare, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e oggi non sentiremo nessun invito al voto da parte di leader politici e candidati per il silenzio elettorale imposto dalla legge.

LETTERA/ Elezioni mosce a Milano? Domanda che non si pone...

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2021: LE SFIDE PRINCIPALI

In questa diretta delle elezioni comunali 2021 vi presenteremo le novità più interessanti e faremo il punto della situazione sulle principali sfide in programma, ma qualche certezza c’è. Il Centrosinistra è pronto a difendere le sue città e può contare, ufficialmente e non, sul sostegno del Movimento 5 Stelle, destinato a un clamoroso flop in tutti i principali comuni, a partire da Torino e Milano. Il Centrodestra, dopo una complicatissima ricerca dei candidati, ha puntato quasi ovunque su profili civici ma la strada è in salita. E c’è una sfida ulteriore all’interno della coalizione, quella tra Lega e Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni voglioso di certificare il sorpasso sul Carroccio. A Milano il super favorito è Beppe Sala, ma uno scoglio da non sottovalutare è l’affluenza bassa. A Napoli, invece, va in scena il laboratorio nazionale per il governo con la convergenza Pd-M5s su Manfredi, anche se il ritorno di Bassolino rischia di riaprire i giochi. A Bologna il risultato appare scontato, ma non mancano le tensioni nel Centrosinistra, causa l’esclusione dalle liste dei renziani ribelli. Duello al fotofinish, invece, tra Damilano e Lo Russo a Torino, mentre a Roma la partita è a dir poco apertissima. Insomma, ne vedremo delle belle…

LEGGI ANCHE:

SCENARIO/ "Il piano di Draghi per arginare il nuovo attacco tedesco all'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA