Sondaggi politici/ Elezioni Milano: Sala 48,5%, staccato Bernardo (39,5%)

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto su piano nazionale, è tempo di tornare sui sondaggi politici in vista delle elezioni comunali grazie ai dati di Emg per Cartabianca. Partiamo da Milano, dove c’è un netto favorito: il sindaco uscente Beppe Sala è quotato tra il 46,5% e il 50,5%, mentre Luca Bernardo è dato tra il 37,5% e il 41,5%. Flop Movimento 5 Stelle: la candidata Layla Pavone si attesta tra il 3 e il 5 per cento.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle comunali a Roma. Confermato il trend delle ultime settimane: il candidato del Centrodestra Enrico Michetti è in testa, quotato tra il 29 e il 33 per cento. Poi troviamo Roberto Gualtieri tra il 24 e il 28 per cento, Virginia Raggi tra il 19 e il 23 per cento e Carlo Calenda tra il 16 e il 20 per cento. In caso di ballottaggio tra Michetti e Gualtieri, il dem parte con i favori del pronostico (57%).

SONDAGGI POLITICI, I DATI SULLE ELEZIONI COMUNALI

I sondaggi politici sulle comunali a Torino sorridono al Centrodestra. Il candidato Paolo Damilano è nettamente avanti, quotato tra il 43% e il 47%, mentre il dem Stefano Lo Russo non va oltre il 37-41%. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle viaggia verso la debacle: Valentina Sganga è tra il 7 e l’11%. In caso di ballottaggio, sfida apertissima: Damilano 49-53% e Lo Russo 47-51%.

Sfida senza storia quella di Bologna secondo i sondaggi politici di Emg per Cartabianca. Il candidato di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, l’assessore Matteo Lepore, è quotato tra il 58 e il 62 per cento. Niente da fare per lo sfidante di Centrodestra, Fabio Battistini, dato tra il 32 e il 36 per cento.

