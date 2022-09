Diretta Elezioni Latina Comunali 2022/ Risultati affluenza: Coletta (ri)sfida Zaccheo

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI LATINA 22 E RISULTATI

Elezioni comunali in corso a Latina: urne aperte fino alle ore 23 di oggi, domenica 4 settembre 2022, nelle ventidue sezioni (su 116) in cui il voto del primo turno è stato annullato da una sentenza del Tar per alcune irregolarità nel primo turno delle amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. La decisione del tribunale amministrativo, che è stata poi confermata anche dal Consiglio di Stato, ha di fatto annullato i risultati che avevano portato alla conferma del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta, il quale al ballottaggio aveva superato il candidato di centrodestra, l’ex parlamentare Vincenzo Zaccheo. In attesa dei risultati delle Elezioni Comunali Latina 2022, si registra un’affluenza in linea col voto dell’ottobre scorso, anzi leggermente superiore. Al turno sono tornati al seggio praticamente le stesse persone di quasi un anno fa, quando si poteva comunque votare anche di lunedì. Infatti, alle 12 l’affluenza nelle 22 sezioni richiamate al voto è stata del 16,68%, invece a ottobre scorso era stata del 16,05%. Fino ad ora hanno votato in 3.297 aventi diritto. La prossima rilevazione alle ore 19.

Gli elettori che devono di nuovo esprimere le loro preferenze sono 21.900, relativi alle sezioni che riportiamo di seguito: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110. Si tratta di sezioni che si trovano soprattutto nei borghi, a Latina Scalo e nelle zone di periferia, ma ci sono anche seggi dislocati nel centro della città, a cui comunque si aggiunge quello speciale ospedaliero allestito all’Icot.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI LATINA 22

È una sfida decisiva quella di oggi delle Elezioni comunali Latina 2022, ma il quadro è lo stesso del primo turno dell’anno scorso, con 9 aspiranti sindaci in corsa, 21 liste e circa 600 candidati al consiglio comunale. Il centrodestra dal canto suo spera nel ribaltone per provare a riconquistare Latina. Gli elettori possono tracciare un segno sul nominativo di un candidato sindaco: in tal caso il voto viene attribuito solo a lui. In alternativa possono tracciare un segno solo su una delle liste collegate: in questo caso il voto viene attribuito al candidato sindaco e alla lista dei candidati consiglieri. La terza opzione è tracciare un segno sia sul candidato sindaco sia su una delle liste a lui collegate: anche in tal caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco e alla lista di candidati consiglieri. C’è la facoltà di esprimere un voto disgiunto: ciò accade se si traccia un segno sul nominativo del candidato sindaco e un altro segno su una delle liste ad esso non collegata. Di conseguenza, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco scelto che alla lista non collegata scelta. Dopo le 23, alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di scrutinio.

