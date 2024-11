DIRETTA ENTELLA GUBBIO, NESSUNO VUOLE MOLLARE ORA

La diretta Entella Gubbio è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Chiavari come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno volando in questa stagione essendo stati sin qui in grado di racimolare ben 24 punti così da raggiungere la quarta posizione in classifica, dietro la Ternana distante appena due lunghezze. I liguri cercheranno quindi di ottenere un altro successo sperando che le Fere non facciano risultato così da scalzarli prima della sosta per le Nazionali che comunque non fermerà il campionato di Serie C.

Video Sestri Levante Entella (0-0)/ Gol e highlights: tanti contrasti e poco spettacolo (Serie C)

Gli ospiti, che non hanno mai vinto a Chiavari, non vogliono però certo ricoprire il ruolo di vittima sacrificale puntando anzi al successo così da migliorare ulteriormente l’ottavo posto, con 18 punti, attualmente occupato. Per dirigere questo incontro è stato scelto l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione AIA di Cuneo, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Manfredi Scribani di Agrigento insieme con il quarto uomo Francesco D’Andria della sezione di Nocera Inferiore.

DIRETTA/ Sestri Levante Entella (risultato finale 0-0): parità a reti bianche (3 novembre 2024)

DIRETTA ENTELLA GUBBIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Entella Gubbio dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La diretta Entella Gubbio sarà disponibile in streaming video con NOW TV e Sky Go tramite smart phone, tablet, smart tv e pc.

ENTELLA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Entella Gubbio del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Mister Fabio Gallo dovrebbe puntare sul 3-5-2 come modulo per i suoi affidandosi a Venturi in porta con Tozzuolo, Rocchi e Stramaccioni a formare il resto della retroguardia, Rosaia, Iaccarino e Proietti sulla linea mediana in mezzo a Corsinelli e David, Tommasini e Rovaglia in attacco.

Diretta/ Gubbio Rimini (risultato finale 1-0): rete allo scadere! (Serie C, 2 novembre 2024)

Il tecnico Roberto Taurino dovrebbe a sua volta utilizzare uno speculare 3-5-2 con Del Frate tra i pali, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Zappella, Franzoni, Lipani, Di Noia e Di Mario a centrocampo mentre in attacco la coppia offensiva sarà formata dal duo composto da Guiu Vilanova e Casarotto.

DIRETTA ENTELLA GUBBIO, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Entella Gubbio valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Secondo quanto pagato da Goldbet, Snai, Lottomatica e Betflag, i padroni di casa partono nettamente favoriti per aggiudicarsi i tre punti rispetto agli ospiti con l’1 fissato ad appena 1.65 ed il 2 dato invece addirittura a 5.25. Il pareggio ha invece meno chances di potersi concretizzare ed i bookmakers pagano quindi l’x a 3.25.