VIDEO SESTRI LEVANTE ENTELLA: IL TABELLINO

Video Sestri Levante Entella che racconta un primo tempo con poche occasioni da rete ma molti cartellini. Ben quattro quegli estratti dal direttore di gara: tre ai danni della squadra di casa, uno per gli ospiti. L’occasione più importante in questo derby ligure capita al minuto 33. Controllo a seguire e tiro con il destro per Tomaselli che impegna il portiere avversario e lo chiama ad un’ottima parata. Poiché emozioni tra queste due formazioni fino al minuto 43, quando Casarotto si vede negare il gol dell’ottima parata con i piedi da parte di Anacoura. Poche emozioni nella prima frazione di gioco.

Video Pontedera Milan Futuro (1-1)/ Gol e highlights: pari con Italeng e Jimenez! (Serie C 3 novembre 2024)

Non ci sono molte emozioni in questo secondo tempo. Come nella prima frazione tanti contrasti e poco spettacolo con le due formazioni che si accontentano del risultato di 0-0 e si spartiscono un punto ciascuno. Da segnalare il tiro di Franzone da fuori al minuto 80 di gioco. Entella che sale al quarto posto a quota 24; per i padroni di casa, il pareggio di oggi, li porta a 11 punti in campionato al 16esimo posto. Non escono, dunque, dalla zona più calda della classifica.

Video Giugliano Trapani (2-1)/ Gol e highlights: risolve Balde in extremis! (Serie C 3 novembre 2024)

VIDEO SESTRI LEVANTE ENTELLA: GOL E HIGHLIGHTS