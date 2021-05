Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma 12 maggio

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ARRIVA IL FONDO!

Ancora nuoto artistico e tuffi nella giornata degli Europei nuoto 2021 Budapest, ma anche l’arrivo del fondo: mercoledì 12 maggio come sempre il programma inizierà alle ore 9:00 e ci terrà compagnia per tutto il giorno, visto che in tarda serata terminerà il programma dei tuffi. La kermesse prosegue con tanto entusiasmo, anche se il rinvio per la pandemia di Coronavirus e le restrizioni dovute alla seconda ondata hanno portato ad avere un’atmosfera lontana da quella dei giorni migliori.

Sia come sia, gli Europei nuoto 2021 Budapest continuano e, in attesa che arrivino le gare in piscina, stiamo a vedere quello che succederà in queste discipline che come di consueto ci fanno compagnia nelle prime giornate della manifestazione, una sorta di apripista. Per mercoledì 12 maggio allora studiamo subito quale sia il calendario ufficiale nella diretta degli Europei nuoto 2021 Budapest.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv sulle piscine magiare. Anche per mercoledì 12 maggio, l’appuntamento sarà in diretta tv al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terreste, alle ore 9.00 e alle ore 15.00: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come abbiamo già detto, sarà alle ore 9:00 che scatterà il mercoledì degli Europei nuoto 2021 Budapest: la prima gara ad aprire il programma sarà la finale del solo libero di nuoto artistico, cui seguirà per l’appunto il nuoto di fondo. La competizione in acque libere è entusiasmante e sfiancante per chi la pratica; saranno due le gare cui assisteremo oggi, alle ore 11:00 la 5 km femminile e poi bisognerà aspettare le 14:45 per scoprire cosa succederà nella 5 Km maschile. Antenne drizzate qui, perchè Rachele Bruni e Gregorio Paltrinieri saranno al via con ottimi propositi e aspettative. In mezzo ai due eventi, che inaugureranno di fatto il calendario del nuoto agli Europei 2021, la giornata di Budapest sarà animata dai preliminari dei tuffi maschili dal trampolino 1 metro; le eliminatorie prendono il via alle ore 12:00 e dureranno per circa due ore e mezza. Alle ore 16:00 poi avremo la finale del nuoto artistico a squadre; l’ultimo evento, lo abbiamo anticipato, riguarderà ancora una volta i tuffi. Il misto da 3 metri alle ore 19:30 sarà seguito dalla finale del trampolino maschile 1 metro, una gara dunque che si aprirà e chiuderà in giornata singola: non resta che scoprire quello che succederà…

