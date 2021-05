Diretta 5 km nuoto fondo Paltrinieri/ Streaming video Rai, Europei 2021

Oggi, mercoledì 12 maggio, con la diretta della 5 km di nuoto di fondo gli Europei di nuoto 2021 aprono il programma appunto anche del nuoto di fondo in acque libere e quindi vedremo in azione anche Gregorio Paltrinieri, che sarà in gara a partire dalle ore 14.45 nelle acque del Lago Lupa di Budakalász, località non lontana dalla capitale magiara Budapest che ospita questa edizione degli Europei di nuoto slittata dal 2020 al 2021 a causa del Covid. Non si tratta di una distanza olimpica, dal momento che ai Giochi il nuoto di fondo prevede solamente la 10 km, ma sarà in ogni caso un test molto significativo perché la 5 km è in un certo senso “l’anello di congiunzione”, dal momento che si disputa naturalmente in acque libere e dunque con tutte le caratteristiche del nuoto di fondo, ma su una distanza “breve” (per questi campioni, naturalmente) che è la più simile alla gara più lunga del nuoto in vasca, cioè i 1500 metri stile libero di cui Gregorio Paltrinieri è campione olimpico in carica.

DIRETTA 5 KM NUOTO DI FONDO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della 5 km di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri agli Europei di nuoto 2021 a Budapest sarà offerta in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA 5 KM NUOTO DI FONDO: FOCUS SU GREGORIO PALTRINIERI

In attesa della diretta della 5 km di nuoto di fondo degli Europei 2021, continuiamo a parlare del nostro protagonista più atteso, Gregorio Paltrinieri, che oggi “assaggerà” le acque del Lago Lupa in attesa della 10 km di domani, che è naturalmente la gara più significativa per Greg in ottica Olimpiadi di Tokyo. Il programma di Paltrinieri in questi Europei sarà fittissimo, anche più di quello che affronterà in estate in Giappone, perché poi sabato avremo la staffetta 4×2,5 km di nuoto di fondo di cui Greg sarà uno degli staffettisti (ma, al pari della 5 km individuale, non è gara olimpica), mentre settimana prossima sarà uno dei mattatori nella piscina della Duna Arena di Budapest, avendo in programma sia i 1500 metri sia gli 800 metri stile libero, in entrambi i casi naturalmente con le batterie seguite il giorno successivo dalla finale – 18 e 19 maggio per i 1500 e 21-22 maggio per gli 800. Il calcolo ci dice che sono 22,1 km in undici giorni. Una bella sfida, che Gregorio Paltrinieri comincerà oggi…

